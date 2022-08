Wojewoda łódzki poinformował o postępowaniach dotyczących budowy kolei dużych prędkości

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński poinformował w piątek o rozpoczęciu postępowań prowadzonych na wniosek spółki Centralny Port Komunikacyjny mających na celu zatwierdzenie przebiegu tunelu, stanowiącego część linii Warszawa – Łódź, po której w przyszłości kursować ma kolej dużych prędkości.

"Wojewoda Łódzki rozpoczął działania zapewniające sprawną budowę kolei dużych prędkości w województwie łódzkim. Na wniosek Spółki Centralny Port Komunikacyjny, prowadzi postępowania administracyjne w celu zatwierdzenia wybranego przez inwestora przebiegu tunelu dalekobieżnego, stanowiącego część nowo projektowanej linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa - Łódź. Tunel o długości ok. 4,6 km projektowany jest od Dworca Łódź Fabryczna do posterunku odgałęźnego Retkinia w okolicy ul. Plocka" - przekazały służby wojewody.

Z komunikatu wynika, że obecnie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim trwa postępowanie ustalające lokalizację nowej linii kolejowej dla trzech części - komory Retkinia w okolicy ul. Obywatelskiej, komory Fabryczna w rejonie ul. Kilińskiego i Traugutta oraz podziemnego tunelu łączącego obie komory.

Procedura ustalenia lokalizacji komory Retkinia rozpoczęła się w lipcu, a kolejne dwa postępowania zostaną wszczęte w najbliższym czasie.

Ustalenie lokalizacji obu komór i tunelu podziemnego stanowi pierwszy etap na drodze do budowy kolei dużych prędkości. Kolejnym będzie przygotowanie przez inwestora dokumentacji projektowej, zawierające szczegółowe rozwiązania techniczne, na podstawie której wojewoda wyda pozwolenie na budowę dla inwestycji.

Budowa linii kolejowych dużych prędkości między Warszawą, CPK i Łodzią umożliwi przejazd pociągom z prędkością do 250 km/h. W przyszłości prędkość tę będzie można zwiększyć do 350 km/h.

Dzięki tej inwestycji pasażerowie dojadą z Łodzi do Portu Solidarność w około pół godziny. Z Warszawy do Łodzi będzie można dojechać w ok. 45 minut, czyli prawie dwa razy szybciej niż obecnie.

