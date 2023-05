Wojna im niestraszna. Ukraińskie pociągi są bardziej punktualne od polskich

Mimo działań wojennych ukraińska kolej działa bez zarzutu, dowożąc ludzi i towary na duże odległości. Jak mówi WNP.PL Jakub Karnowski, członek rad nadzorczych Ukrposzty i Ukrzaliznyci, kolej, podobnie jak poczta, jest kluczowa w czasie wojny.

Ukraińskie koleje mają spóźnienia o wiele rzadziej niż polskie PKP, mimo że w Ukrainie toczą się działania wojenne.

Koleją przewożona jest m.in. pomoc humanitarna, w której rozwożeniu pomaga również i państwowa ukraińska poczta.

Jakub Karnowski, członek rad nadzorczych Ukrposzty i Ukrzaliznyci, który był gościem konferencji Business Baltic Forum, organizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą mówi WNP.PL, że Ukraina poważnie wzięła się za walkę z oligarchią, co sprzyja działaniu państwowych firm.

Jak to się udaje, że ukraińska kolej działa tak dobrze, a pociągi rzadko się spóźniają?

- Faktycznie tak jest. W drugim półroczu ubiegłego roku, czyli w trakcie wojny, punktualność pociągów Ukrzaliznyci wyniosła średnio 85 proc., w tym czasie w Polsce pociągi PKP to 68 proc. Definicja punktualności jest luźniejsza w Polsce niż w Ukrainie, bo w Polsce spóźnienie do 6 minut nie jest spóźnieniem, a w Ukrainie to 5 minut.

Od funkcjonowania ukraińskiej kolei zależy działanie całego państwa

Różnica jest również taka, że w Ukrainie mamy dane za poprzedni dzień na bieżąco, a w Polsce, mniej więcej, w połowie kwartału za poprzedni kwartał. Wszystko to jest kwestia ludzi i motywacji. Ludzie zarządzający ukraińską koleją - mówię tu o zarządzie - to zmotywowani profesjonaliści, a nie politycy. Są to ludzie, którzy wiedzą, że w sytuacji wojny od punktualności kolei zależy funkcjonowanie państwa, żeby ludzie mogli dojechać do pracy i mogli podtrzymywać funkcjonowanie państwa, tam, gdzie nie ma działań wojennych. Kolej jest też kluczowa, aby transportować pomoc humanitarną.

W Polsce, niestety, PKP jest zarządzane przez związkowców i polityków, i to nie jest dobre.

A czy kolej w Ukrainie ma też większe znaczenie, niż w przypadku Polski?

- Tak, kolej jest ważniejsza dla ukraińskiej gospodarki, niż ma to miejsce w przypadku Polski. To wynika z faktu, że w Ukrainie dużo surowców, wiele ciężkich ładunków, wożonych jest na duże odległości. Ukraina jest też większa, a wielkość kraju sprzyja kolejom.

W większych krajach kolej jest ważniejsza, bo bardziej ekonomicznie jest przewozić na większe odległości przy jej pomocy. Wojna sytuacji nie ułatwiła, ale na pewno pomaga fakt, że kolej ukraińska ma profesjonalne rady nadzorcze i zarządy,wyłaniane w konkursach międzynarodowych. Większość ludzi w nich zasiadających jest spoza rządu i duży nacisk jest kładziony na kompetencje.

Bardzo ważne jest, żeby ludzie na czele tak wielkiego organizmu umieli nim zarządzać. Kolej ukraińska zatrudnia 250 tysięcy ludzi, a więc jest to największa firma w Ukrainie, dlatego istotnym jest, żeby funkcjonowała normalnie.

A czy w przypadku ukraińskiej poczty też jest tak dobrze?

- Jest wiele różnic między pocztą a koleją, bo poczta funkcjonuje na o wiele bardziej konkurencyjnym rynku. Konkurentem Ukrposzty, która jest dużą pocztą państwową, jest Nowa Poszta. Stąd usługi państwowej poczty muszą dać radę tej konkurencji. Natomiast Ukrposzta ma też specjalne zadania, jakie odróżniają pocztę ukraińską od poczty polskiej.

Ukraińska poczta musi walczyć z konkurencją, ale ma też obowiązki wobec państwa

Na przykład musi rozwozić w gotówce emerytury po całej Ukrainie. To obowiązek, który wynika z ustawy i mimo że Ukrposzta nie dostaje za to zapłaty ze strony rządu, to on funkcjonuje. To też powoduje, że poczta jest dużo ważniejsza niż w Polsce, bo emeryci w wioskach czekają na to aż poczta zjawi się z emeryturą.

Różnica między pocztą a koleją jest taka, że kolej jest oczywiście dużo bardziej kapitałochłonna, a infrastruktura jest trudniejsza w zarządzaniu.

A jak to jest w przypadku okupowanych terenów albo tych, gdzie toczą się działania wojenne. Czy tam docierają poczta i kolej?

- To jest bardzo trudne pytanie, bo to zależy też od faz wojny. Inaczej było w jej pierwszych tygodniach, a inaczej jest teraz. Role tych obydwu przedsiębiorstw się zmieniały. Są też rożne obszary - te, które są okupowane przez Rosję od 2014 roku - tam sytuacja jest inna, niż te które zostały przez Rosję zajęte później - tu mówię o części Donbasu i Ługańska. Są też obszary, które zostały wyzwolone przez Ukrainę po czasowej okupacji przez Rosjan, na przykład Chersoń. Istnieją także takie, które są blisko linii frontu lub były ostrzeliwane, ale nigdy nie były zajęte.

W pierwszej fazie wojny kluczowa była więc pomoc humanitarna i kolej dowoziła ją do głównych stacji, na przykład z Polski, a poczta rozwoziła ją na ostatnią milę, czyli docierała do konkretnych adresatów. We Lwowie w zeszłym roku w kwietniu został uruchomiony tak zwany pociąg pocztowy. To jest usługa, która nie występowała w Ukrainie od ponad 20 lat. Ostatni raz było to w 1999 roku i zostało to przywrócone, bo uznaliśmy, że współpraca kolei i poczty jest kluczowa w tym momencie wojny.

Ukraińcy są też bardzo pomysłowi i nowatorscy, co bardzo sprzyja w wysiłku wojennym.

A co z problemem oligarchii, która przez lata dręczyła Ukrainę, w tym blokując jej członkostwo w UE? Oligarchizacja kraju dotykała właśnie dużych spółek państwowych. Czy ta sytuacja się poprawiła z pana perspektywy?

- Fakt, że ja w ogóle pracuję w Ukrainie, a także osoby podobne do mnie, moi koledzy, którzy pracują jako niezależni członkowie rad nadzorczych jest odpowiedzią na oligarchizację. Komitet nominacyjny powołuje ludzi z zewnątrz po to, żeby się z nią zmierzyć.

Ukraińcy walczą z oligarchią i są świadomi, że jej usunięcie będzie kluczowe w negocjacjach w sprawie członkostwa w UE

Oligarchizacja w Ukrainie polegała na tym, że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, chcieli wpływać na politykę i tworzenie prawa, a co za tym idzie, tworzyły się monopole w gospodarce, które tym się różnią od monopoli państwowych, jakie znamy ze Związku Radzieckiego czy z czasów PRL-u w Polsce, że były one prywatne. Dodatkowo część oligarchów była powiązana z Rosją i chcieli wpływać na politykę. Część z nich uciekła.

Myślę, że władze ukraińskie są świadome tych zagrożeń i to będzie jeden z poważnych problemów w negocjacjach z UE, ale jest to problem rozwiązywany częściowo dlatego, że Ukraina nie chce tego, co jest w Rosji. Negocjacje z UE opierają się o siedem obszarów, które Komisja Europejska wyznaczyła jako pracę domową rządowi ukraińskiemu i jeden z nich dotyczy właśnie pozbycia się oligarchii.

