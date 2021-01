Wraca możliwość rozbierania torów

We wtorek przed Świętem Trzech Króli Rada Ministrów przyjęła projekt zmian programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”. Jakub Majewski z Fundacji Pro Kolej wskazuje, że w przepisach "zamontowano" furtkę, która pozwala na likwidację linii.

Pozostawiono setki kilometrów torów, na których dopuszczalne będzie "przyglądanie się ich śmierci technicznej"

Program jest potrzebny

Jest to o tyle zaskakujące, że uzasadnieniu projektu napisano, iż celem programu jest „zachowanie sieci kolejowych”.Na etapie konsultacji społecznych eksperci z Fundacji ProKolej przedstawili ponad 100 uwag do programu. Głównym postulatem było rozszerzenie wsparcia finansowego na koleje zarządzane przez samorządy terytorialne, nie tylko dolnośląski, przedsiębiorców i entuzjastów. Jako drugi, kluczowy element rozwoju połączeń wskazano podwyższenie standardu szeregu linii lokalnych i regionalnych.- Niestety, przedłożona do konsultacji aktualizacja programu utrzymaniowego nie objęła podwyższenia kategorii wielu odcinków sieci kolejowej istotnych dla spójności terytorialnej kraju. Wręcz przeciwnie, pozostawiono setki kilometrów torów, na których dopuszczalne będzie „stopniowe obniżanie standardu”, czyli mówiąc wprost, przyglądanie się ich śmierci technicznej - ostrzega Jakub Majewski.Analizy załączonych do programu map i tabel wskazują, że przez kolejne trzy lata postępować będzie w Polsce polaryzacja stanu infrastruktury kolejowej. Odcinki w dobrym stanie będą intensywnie modernizowane. Dzięki inwestycjom finansowanym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu centralnego poprawią swoje parametry. Natomiast linie obsługujące mniejsze ośrodki będą niestety ulegały degradacji.Dlatego Fundacja pisze również w swoim stanowisku, że „program utrzymaniowy" powinien mieć charakter otwarty i wspierać całą infrastrukturę kolejową. Bez względu na to, kto jest jej zarządcą. Dlatego należy w nim uwzględnić również linie nienależące do PKP PLK, a partnerami samorządowymi obok województwa dolnośląskiego, powinny być również inne regony.Jakub Majewski uważa jednak, że per saldo program jest polskiej kolei bardzo potrzebny.- Trzeba oddać to ministerstwu, że po po raz pierwszy pojawił się wieloletni program, który stabilizuje działalność PKP PLK - mówi. - Dziś budżet tej spółki odpowiedzialnej za stan infrastruktury kolejowej składa się dwóch elementów: tego, co dostanie od państwa, i z tego, co pobierze od przewoźników. Dzięki temu nie musi tak jak kiedyś w całości finansować się opłat przewoźników za dostęp do torów. Pozwala to na manewrowanie stawkami. Trzeba to robić, jeśli chcemy promować transport kolejowy - wyjaśnia Majewski, dodając, że Niemcy obniżyli stawki dostępu do infrastruktury o 45 proc. a Francuzi, wpisując się politykę Green Deal, do zera.Czytaj także: PKP PLK proponują wzrost opłaty dla przewoźników pasażerskich średnio o 8,7 proc.