Wraca pomysł zrobienia przekopu przez Izrael. To pomogłoby statkom

Transport morski obawia się rozlania wojny Izraela z Hamasem na cały Bliski Wschód. Ewentualna blokada Kanału Sueskiego mogłaby wpędzić światową gospodarkę w duże problemy. W tym trudnym czasie wraca się też do pomysłu budowy alternatywnej drogi dla statków przez Izrael.

Wizja powtórki wydarzeń z przełomu lat 60. i 70., gdy Kanał Sueski zamknięto na 8 lat, niepokoi logistów, tym bardziej, że zarówno wolumeny ładunków w transporcie, jak i stopień jego skomplikowania od tego czasu wielokrotnie wzrosły.

- Dla transportu i logistyki zamknięcie Kanału Sueskiego byłoby przepotężnym ciosem - mówi Mariusz Mierkiewicz, menedżer rozwoju biznesu słoweńskiego Portu Koper na Polskę i Europę Północną.

Kanał Ben Guriona, jeśli by powstał, byłby czymś więcej niż tylko wyczynem budownictwa infrastrukturalnego. Oznaczałby poważną zmianę w dynamice światowego handlu morskiego i geopolityce.

Równo 50 lat temu, w czasie wojny Jom Kipur, arabscy członkowie OPEC zadecydowali się wstrzymać handel ropą naftową z krajami popierającymi Izrael. Kryzys naftowy wstrząsnął wtedy światem Zachodu i w konsekwencji zmusił go do zrewidowania fundamentalnych założeń gospodarczych dotyczących np. dostępu do taniej energii.

Napięcie na Bliskim Wschodzie, które gwałtownie wzrosło w związku z wojną sześciodniową w 1967 r. wpłynęło także na międzynarodowy handel morski. Kanał Sueski od 1967 do 1975 r. pozostawał zablokowany. Na lata utknęło w nim kilkanaście statków, w tym polskie: MS Bolesław Bierut i MS Djakarta.

Co ze światowym handlem, jeśli zamkną Kanał Sueski?

Mimo że upłynęło pół wieku, wizja powtórki tamtych wydarzeń niepokoi logistów, tym bardziej, że zarówno wolumeny ładunków w transporcie, jak i stopień jego skomplikowania wielokrotnie wzrosły. Nie uległo zmianie jedynie to, że tak jak wtedy, tak i dziś gwarantem wolnego handlu na świecie jest Marynarka Wojenna USA.

Dlatego logistycy z uwagą, ale i niepokojem śledzą to, co dzieje się na Morzu Śródziemnym. Do stacjonującego tu lotniskowca USS Gerald Ford dołączył lotniskowiec USS Dwight D. Eisenhower, który następnie udał się na Morze Czerwone.

Ostatnie doniesienie mówiło o wprowadzeniu na wody otaczające Bliski Wschód atomowego okrętu podwodnego klasy Ohio. Dowództwo US Navy ilustrowało tę wiadomość zdjęciem jednostki na Kanale Sueskim, na północny wschód od Kairu. Jej nazwy nie podano, ale na podstawie klasy wiadomo, że jest przystosowana do wystrzeliwania pocisków manewrujących Tomahawk, a nie rakiet balistycznych z głowicą nuklearną. Może przenosić 154 takie pociski, o 50 proc. więcej niż zestaw amerykańskich niszczycieli rakietowych i prawie czterokrotnie więcej niż uzbrojone są najnowsze okręty podwodne szturmowe amerykańskiej Marynarki Wojennej.

Niepokój ludzi z branży pogłębiło ostrzelanie przez Palestyńczyków izraelskiego miasta portowego Aszdod. Aszdod i pobliski Aszkelon znajdują się bezpośredniej bliskości Strefy Gazy, w której izraelskie wojsko prowadzi działania przeciwko Hamasowi.

- To nie jest akcja przeciwko terrorystom, tylko oficjalnie ogłoszona wojna, z wszystkimi tego konsekwencjami - stwierdził Dariusz Mierkiewicz, menedżer rozwoju biznesu słoweńskiego Portu Koper na Polskę i Europę Północną, podczas targów TransLogistica w Warszawie.

Na razie firmy ubezpieczeniowe nie odmawiają obsługi rejsów na Bliski Wschód, ale bombardowanie portowego miasta daje im do myślenia. Dla portu Koper to istotna sprawa, ponieważ posiada on wygodne połączenia z Hajfą, którym mogą być transportowane do Izraela np. polskie jabłka.

- Jeśli wojenny wirus rozprzestrzeni się na Kanał Sueski, to najwyżej popłyniemy przez Przylądek Dobrej Nadziei (Republika Południowej Afryki - red.). Już to przerabialiśmy, kiedy kanał zablokował kontenerowiec Ever Given. I co? Przeżyliśmy - relacjonował opinie, z którymi można spotkać się w branży, Dariusz Mierkiewicz i od razu komentował. – Przeżyliśmy? I tak, i nie. Zapytajcie naszych przyjaciół z portu w Konstancy, co może dla nich oznaczać zamknięcie Kanału Sueskiego.

Odpowiedź na to pytanie daje poglądowa tabelka umieszczona na stronie Kanału Sueskiego. Otóż, z portu Ras Tannura w Arabii Saudyjskiej nad Zatoką Perską do Kostancy trasą przez kanał statki mają do przepłynięcia trochę ponad 4,1 tys. mil morskich, a płynąc wokół Afryki aż 12,1 tys. mil morskich. Płynąc przez Egipt oszczędza się 66 proc. dystansu.

Zresztą opłynięcie Afryki nie jest wcale takie łatwe. Jak przypomina Dariusz Mierkiewicz, pierwsza nazwa Przylądka Dobrej Nadziei, nadana mu przez portugalskiego żeglarza Bartolomeo Diaza, to Przylądek Burz. Nadzieja pojawia się, gdy statkowi uda się nich wyjść na spokojne morze.

- Dla transportu i logistyki zamknięcie Kanału Sueskiego byłoby przepotężnym ciosem - powiedział w Warszawie menedżer portu Koper, wyjaśniając, że automatycznie przestanie działać południowy korytarz Nowego Jedwabnego Szlaku. Polegnie też niedawno ogłoszone połączenie z Indii przez Bliski Wschód z Europą i USA, które ma stanowić przeciwwagę dla chińskiego NJS. Jego zdaniem tylko pozornie nie ma znaczenia dla Polski, bo coraz lepsza infrastruktura na południu Europy pozwala na snucie planów zwieszenia polskiej wymiany handlowej przez naszą południową granicę.

W opinii Macieja Brzozowskiego, dyrektora Przedstawicielstwa Portu Hamburg w Polsce, zablokowanie Kanału Sueskiego byłoby fatalne dla handlu ropą, natomiast łagodniej odczułby to transport kontenerów do Europy. Znów, jak w przypadku Konstancy, decyduje mapa. Z Singapuru do Rotterdamu jest przez 8,3 tys. mil, a wokół przylądka 11,8 tys. mil. Oszczędność wynosi więc "tylko" 29 proc. dystansu.

Co więcej, jak przypomina Michał Stupak, menedżer klienta w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, przejście kontenerowca czy masowca przez Suez kosztuje około 1 mln euro, a koszt opłynięcia Afryki to 2/3 a może nawet 1/2 tej kwoty. Na ominięciu kanału można więc zarobić. Z drugiej strony kosztuje to dodatkowe 10 dni rejsu.

O wiele bardziej złożona jest sprawa transportu ropy. Blokada kanału dałaby armatorom szansę do wykorzystania wybudowanych w ostatnich latach ponad miarę tankowców, ale też wydłużyłaby o 100 proc. czas dostawy ropy z Bliskiego Wschodu do Europy (z Dżuddy w Arabii Saudyjskiej nad Morzem Czerwonym do Rotterdamu jest przez Suez 4,0 tys. mil, a wokół przylądka 10,8 tys. - oszczędność 66 proc.), co bez wątpienia wpłynęłoby na jej cenę i zachwiało pewnością dostępu.

- Uważam, że należy się obawiać takiego rozwoju sytuacji, bo jest to potencjalnie bardzo niebezpieczne dla gospodarki - powiedział podczas targów TransLogistica Maciej Brzozowski.

Zarówno w przypadku ropy jaki i kontenerów pewne jest, że blokada Kanału Sueskiego czy działania wojenne na bliskowschodnich wodach spowodowałyby rozsypanie harmonogramu pracy portów i bolesne, trudne do rozładowania kongestie (zatory).

Z Morza Czerwonego do Śródziemnomorskiego przez Izrael

Wybuch wojny izraelsko-palestyńskiej skierował uwagę serwisów internetowych na pochodzącą z lat 60. XX wieku koncepcję budowy kanału Ben Guriona. Zakłada ona stworzenie alternatywnej dla Kanału Sueskiego, liczącej 293 km, drogi wodnej z Morza Czerwonego (Zatoka Akaba) na Morze Śródziemne. Źródła tego pomysłu należy szukać w dokonanej przez przywódcę Egiptu, Gamala Abdela Nasera, nacjonalizacji Kanału Sueskiego. Zupełnie poważnie rozważano wykonanie przekopu przez pustynię Negew przy użyciu ładunków jądrowych. Izrael nie podjął jednak działań zmierzających do wcielenia tej idei w życie.

Do pomysłu wrócono w 2021 r. po zablokowaniu Kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given. Pentagon uznał, że takie incydenty istotnie utrudniają mobilność amerykańskich okrętów wojskowych. Zaproponowano różne trasy, zarówno morskie jak i lądowe, a Tel Awiw ponownie zaczął mówić o przedsięwzięciu.

Co ciekawe, dużo pisze się o nim w mediach propalestyńskich. Zdaniem autorki "Middle East Monitor", zrównanie Gazy z ziemią umożliwiłoby izraelskim planistom skrócenie kanału i zmniejszenie kosztów jego budowy, szacowanych na 15-55 mld dolarów.

- Jedyną rzeczą, która powstrzymuje projekt przed ożywieniem i przypieczętowaniem, jest obecność Palestyńczyków w Gazie - pisze portal, przypominając, że w roku fiskalnym kończącym się 30 czerwca 2023 r. Kanał Sueski odnotował rekordowe przychody 9,4 mld dolarów, i ostro krytykując prezydenta Egiptu Abdela Fattaha Al-Sisiego za jego relacje z Izraelem i Zachodem.

Z takim ujęciem wydarzeń w Gazie rozprawia się PAP-powski serwis FakeHunter.

- Żadna znana wersja planu budowy kanału łączącego morza przez Izrael nie zakłada, że miałby on przebiegać przez Strefę Gazy. Głównym wyzwaniem dla tego projektu są tereny pustynne i wzniesienia we wschodniej części kraju. W strefie nizinnej, której częścią jest Strefa Gazy, jest wiele mniej więcej równorzędnych możliwości poprowadzenia tej drogi wodnej - czytamy.

Z kolei w wyważonym artykule EurAsia Review zauważa, że kanał Ben Guriona byłby czymś więcej niż tylko wyczynem budownictwa infrastrukturalnego. Oznaczałby poważną zmianę w dynamice światowego handlu morskiego i spadek cen. Przeprawa przez przez Izrael miałaby być bardziej efektywna, m.in. ze względu na dwukierunkowy ruch, ale także na bardziej stabilne niż sueskie piaski podłoże.

- Ten projekt to nie tylko usprawnienie logistyczne. To zdecydowane potwierdzenie zamiaru Izraela, aby stać się ośrodkiem światowego handlu morskiego i umocnić bliskie relacje z mocarstwami zachodnimi, które dzięki Kanałowi Ben Guriona będą mogły wyrwać się spod kontroli finansowej i geopolitycznej Egiptu - czytamy w EurAsia Review.

Portal zwraca uwagę, że kanał oddzielający Izrael od Egiptu stanowiłby przeszkodę o znaczeniu militarnym. Z kolei zachodowi dawałby do ręki aut w konkurencji z chińskim Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Czytelnik EurAsia Review argumentuje w komentarzu, że budowa Kanału Ben Guriona nie ma sensu, bo od razu trafi on pod ostrzał Palestyńczyków czy przeciwnych Izraelowi krajów arabskich. Ale czy tak samo pokój nie jest potrzebny Kanałowi Sueskiemu?