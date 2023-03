Wreszcie dowiemy się, jak legalnie niszczyć i unieszkodliwiać drony

Co może dron, a o co wolno systemom ich unieszkodliwania? Kto odpowiada za powstałe w wyniku ich działania szkody? Te regulacje znajdą się w najnowszej nowelizacji Prawa lotniczego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Projektowane przepisy ustawy Prawo lotnicze wykorzystywane będą zarówno na potrzeby lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego, służb porządku publicznego oraz lotnictwa służb specjalnych.

Przepisy prawa UE regulujące kwestie związane z wykonywaniem operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) przyjęte zostały w formie rozporządzeń, które są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.

Rozwiązania w nich zawarte zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Polsce.

Kolejna wersja projektu Prawa lotniczego ujrzała światło dzienne. Resort infrastruktury już po raz piąty przedstawił nowe przepisy, które m.in. określają znacznie bardziej dokładnie niż poprzednio zasady, kto, w jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami posługiwać się może bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP), znanymi jako drony.

- Przepisy prawa UE regulujące kwestie związane z wykonywaniem operacji z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych mają zastosowanie wyłącznie do lotnictwa cywilnego, natomiast projektowane przepisy ustawy Prawo lotnicze mają szerszy zakres, gdyż będą wykorzystywane zarówno na potrzeby lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego, służb porządku publicznego oraz lotnictwa służb specjalnych – wyjaśnia Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Chodzi np. o zapisy rozdziału „Zapobieganie bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego”.

Nowe przepisy precyzują reguły korzystania z dronów i wskazują, kto i kiedy może je unieruchomić lub zniszczyć

Autorzy najnowszej wersji projektu dodali tu kolejne dwa przypadki dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz zwiększyli do siedemnastu liczbę formacji mundurowych i służb uprawnionych do „zniszczenia, unieruchomienia lub przejęcia kontroli nad BSP”.

Wskazali też środki i urządzenia do neutralizacji takich pojazdów. Chodzi o określone w proponowanych przepisach „urządzenia wykorzystujące lub zakłócające fale radiowe, siatki obezwładniające, bezzałogowe statki powietrzne, pociski lub inne przedmioty miotane za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń oraz za pomocą broni palnej i broni pneumatycznej oraz urządzenia emitujące skumulowaną wiązkę energii lub fal elektromagnetycznych” .

Dotychczasowe zapisy art. 126a ustawy Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.1235), w którym to zdefiniowane są cztery przypadki umożliwiające trzynastu formacjom mundurowym i służbom „zniszczenie, unieruchomienie lub przejęcie kontroli nad BSP”, poprzez swoje nieprecyzyjne zapisy doprowadziły do wielu wątpliwości co do w pełni prawnego zastosowania systemów neutralizacji BSP.

Wątpliwości te sygnalizowali potencjalni użytkownicy tego rodzaju systemów (np. niektórzy zarządcy obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie czy związanych z tzw. infrastrukturą krytyczną), na co odpowiedzieli autorzy najnowszego projektu nowelizacji Prawa lotniczego. Wprowadzili oni do niego zmiany przedstawione w procesie opiniowania przez poszczególne resorty biorące udział w pracach nad nowelizacją tej ustawy.

Proponowane zmiany w nowelizowanej ustawie spowodowały dokonanie modyfikacji w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. W ustawie tej wprowadzono kolejny przypadek umożliwiający użycie lub wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego - „zniszczenie, unieruchomienie lub przejęcie kontroli nad BSP”.

Zarazem zdefiniowane zostały kolejne narzędzia przymusu bezpośredniego, jakimi są „środki i urządzenia przeznaczone do zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego albo przejęcia kontroli nad jego lotem”.

Rządowe Centrum Legislacji powołuje się tu na konieczność zapewnienia takiej możliwości miejscom, gdzie ograniczone lub zakazane jest operowanie podobnymi urządzeniami. W praktyce chodzić tu może np. o zakłady karne, aby uniemożliwić dostarczanie do nich nielegalnych przesyłek.

Odpowiedzialność za szkody wynikające z neutralizacji dronów i zmiany w innych aktach prawnych – przy okazji najnowszej wersji nowelizacji

Doprecyzowane są tu także zapisy dotyczące odpowiedzialności „za szkody powstałe w wyniku zniszczenia, unieruchomienia albo przejęcia kontroli nad lotem bezzałogowego statku powietrznego”, które w najnowszej wersji nowelizacji wskazują na odpowiedzialność pilota BSP lub operatora BSP.

Autorzy ostatniej wersji proponowanych przepisów zmienili też niektóre unormowania w ustawach dotyczących formacji mundurowych, w tym w ustawach o Straży Granicznej, o ochronie osób i mienia, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, o Służbie Wywiadu Wojskowego, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym czy o Służbie Ochrony Państwa, co stworzy im precyzyjne ramy prawne posługiwania się m.in. systemami antydronowymi.

Jak przyznaje Ministerstwo Infrastruktury, kolejna nowelizacja projektu Prawa lotniczego to efekt coraz to nowych decyzji wydawanych na szczeblu unijnym.

- W trakcie prac nad projektem wielokrotnie zmieniane były wydawane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do przepisów prawa UE z zakresu lotnictwa bezzałogowego, co każdorazowo powodowało konieczność weryfikacji treści projektu – tłumaczy Szymon Huptyś.

Trzy lata prac nad nowelizacją Prawa lotniczego. Czy obecna wersja projektu będzie tą ostateczną?

Tworzenie nowych unormowań, zwłaszcza tych, które dotyczą dronów i wszystkiego, co z nimi związane, toczy się już od trzech lat.

- Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad projektem ustawy Prawo lotnicze w 2020 roku. Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresortowych i uzyskaniu wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w 2021 roku projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych – przypomina rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.

Zwraca on także uwagę na specyfikę tworzenia przepisów, które będą mogły sprostać obecnym wyzwaniom.

- Prace legislacyjne nad tym projektem wymagają wypracowania kompleksowych rozwiązań, co wiąże się z koniecznością szczegółowej analizy stanowisk poszczególnych ministrów, a także oceny skutków przyjęcia zgłaszanych przez nich propozycji dla innych podmiotów – wskazuje Szymon Huptyś.

Polskie unormowania dotyczące m.in. BSP, a także całej związanej z nimi infrastruktury czy rozwiązań przeciwdziałających ich niedozwolonym działaniom powinny dostosować się do panujących w Unii Europejskiej reguł.

- Przepisy prawa UE regulujące kwestie związane z wykonywaniem operacji z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych zostały przyjęte w formie rozporządzeń, które wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Rozwiązania w nich zawarte zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Polsce – zaznacza rzecznik resortu infrastruktury.

Przyjęcie projektu nowelizacji Prawa lotniczego przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał 2023 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl