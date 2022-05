Wrocław: 150 km tras rowerowych ma powstać do 2030 roku

150 km nowych i zmodernizowanych tras rowerowych, w tym realizacja 4 tras głównych i budowa 6 połączeń z gminami ościennymi - to plan wrocławskiego magistratu na poprawę infrastruktury rowerowej. Inwestycje mają być zrealizowane do 2030 roku.

Magistrat poinformował w komunikacie, że po konsultacjach społecznych, w których uwzględniono 2,5 tys. opinii mieszkańców Wrocławia, powstał plan inwestycji rowerowych.

"Zgodnie z założeniami planu do roku 2030 chcemy wybudować i zmodernizować we Wrocławiu ponad 150 km tras rowerowych, dzięki czemu łącznie będziemy mieli już ponad 1400 km tras przyjaznych rowerzystom. Dodatkowo, w myśl rekomendacji zawartych w planie, będziemy chcieli utworzyć tzw. krzyż tras w centrum, uspójnić istniejącą infrastrukturę, wybudować aż 16 nowych połączeń osiedli z siecią tras rowerowych, ale także zadbać o połączenia międzygminne, stąd 6 planowanych inwestycji z naszymi sąsiadami" - napisano w komunikacie.

"Wpisane w planie założenia mogą pozwolić miastu osiągnąć cel główny, czyli 15 proc. udziału ruchu rowerowego w ruchu ogólnym w mieście" - powiedział cytowany w komunikacie oficer rowerowy w magistracie Daniel Chojnacki.

Nowe połączenia to min. kierunki: Muchobór Wielki/Muchobór Mały (poprzez kładkę ul. Francuska-Trawowa z dojazdem do przystanku kolejowego Wrocław Muchobór); Wojszyce (wydłużenie drogi dla rowerów w ul. Grota Roweckiego na południe od ul. Parafialnej, budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Borowskiej od ul. Kukuczki do al. Armii Krajowej po wschodniej stronie); Psie Pole - Kowale (kładka przez rzekę Widawę).

Kolejnym bardzo ważnym aspektem, któremu poświęcony jest plan działań rowerowych są parkingi rowerowe, zakładające do 2030 roku funkcjonowanie 20 tys. miejsc postojowych (obecnie 15 tys.), w tym Bike&Ride, zapewnienie możliwości parkowania przy instytucjach, placówkach oświatowych oraz przy wszystkich firmach wnioskujących o stojak. Ponadto, plan zakłada budowę kolejnych minimum 400 zadaszonych i zamykanych miejsc parkingowych dla mieszkańców, w pobliżu ich miejsc zamieszkania (obecnie jest ich 100).

Jak podano, przedstawiciele Wrocławia zawarli pisemne porozumienie z wójtem Gminy Kobierzyce w celu realizacji - co było wskazane przez mieszkańców - połączenia pieszo-rowerowego na południu miasta, wzdłuż ulicy Ołtaszyńskiej.

"To bardzo ważny ciąg komunikacyjny zarówno dla Gminy Wrocław, jak i Gminy Kobierzyce. Można na niego spojrzeć zarówno w kontekście dostępu do terenów rekreacyjnych Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych, jak i trwających prac województwa nad projektem drogi od ul. Grota Roweckiego do al. Karkonoskiej, której budowa powinna zakończyć się do 2027 roku" - napisano w komunikacie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl