Wrocław: Areszt dla kierowcy przewozu na aplikację podejrzanego o zgwałcenie 26-letniej pasażerki

Wrocławski sąd aresztował 28-letniego kierowcę przewozu na aplikację, który jest podejrzany o zgwałcenie 26-letniej pasażerki. Mężczyzna miał również okraść kobietę. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

St. asp. Aleksandra Freus z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podała, że do zdarzenia doszło 29 czerwca we Wrocławiu. "Kierowca pojazdu świadczącego usługi przewozowe doprowadził do obcowania płciowego wykorzystując stan psychofizyczny podróżującej nim 26-letniej pasażerki" - podała Freus. Dodała, że podejrzany w tej sprawie 28-latek został zatrzymany w ciągu doby od zgłoszenia.

"Policjanci z wrocławskich Krzyków wykonali w tej sprawie wiele czynności procesowych i operacyjnych. Dzięki temu, że pokrzywdzona szybko zgłosiła całe zdarzenie funkcjonariuszom, policjanci mogli zebrać istotne dowody i materiały, które świadczyły o możliwości popełnienia tego czynu. Drobiazgowa analiza i weryfikacja wszystkich danych oraz dobre rozpoznanie środowiska przestępczego zaowocowały zatrzymaniem osoby w tej sprawie" - powiedziała policjantka.

Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany; grozi mu o do ośmiu lat więzienia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl