Wrocław: Miasto przeznaczy w 2022 r. 80 mln zł na remonty torowisk tramwajowych

80 mln zł przeznaczy wrocławski magistrat w 2022 r. na remonty torowisk w mieście. W minionym roku zrealizowano 20 inwestycji związanych z remontami torowisk, w tym roku wrocławskie MPK przygotowuje realizacje kolejnych 20 przedsięwzięć z tego zakresu.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że na prowadzony od dwóch lat program remontu wrocławskich torowisk przeznaczanych jest rocznie 80 mln zł. "To nie tylko remonty torów, ale także sieci trakcyjnej, zwrotnic, rozjazdów. Wszystkiego tego, co jest konieczne do bezpiecznego i wygodnego podróżowania tramwajami" - powiedział Sutryk. Prezydent dodał przy tym, że w ostatnich dwóch latach z budżetu miasta przeznaczono łącznie ponad miliard zł na komunikację zbiorową w stolicy Dolnego Śląska.

Jak podało wrocławskie MPK, łącznie w ubiegłym roku w mieście zostało oddanych 11,2 km nowych i wyremontowanych torowisk. Zakończono m.in. kolejne etapy remontu al. Hallera oraz ul. Złotoryjskiej. Wyremontowano też tory na ul. św. Mikołaja i Ruskiej. Zakończyły się prace przy ul. Olszewskiego, na linii do pętli "Biskupin". "Wyciągnęliśmy także wnioski z zeszłej zimy i wymieniliśmy aż 70 zwrotnic na terenie całego Wrocławia" - podkreślił prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

W tym roku, jak zapowiada miejski przewoźnik, kontynuowana będzie wymiana łuków i rozjazdów na placu Jana Pawła II. Kontynuowane będą też inwestycje na Podwalu: remont torowiska od placu Jana Pawła II do ul. Mostowej oraz od placu Orląt Lwowskich do pl. Jana Pawła II.

"Z dużych zadań warto wymienić też choćby ul. Kosmonautów, gdzie będziemy remontować całe torowisko od skrzyżowania z ul. Jeżowską aż do pętli Leśnica. Oczywiście włączają w to samą pętle" - powiedział Balawejder.

