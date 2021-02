Wrocław: Od czerwca Wizz Air uruchomi połączenie z Wrocławia do Splitu

Linie lotnicze Wizz Air uruchomią od czerwca nowe połączenie z wrocławskiego lotniska do położonego nad Adriatykiem chorwackiego Splitu. Połączenie będzie realizowane raz w tygodniu i stanie się częścią letniego rozkładu lotów.

Pierwszy lot z Wrocławia do Splitu zaplanowano na 20 czerwca. Połączenie będzie realizowane raz w tygodniu - w niedzielę.

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś w przesłanym PAP komunikacie podkreślił, że latem Chorwacja była wśród Polaków bardzo popularnym kierunkiem. "Wiele osób pojechało tam na wakacje samochodem. W tym roku, z uwagi na nowe połączenie lotnicze, Chorwacja może być jeszcze bardziej zachęcająca. W tegorocznym letnim rozkładzie prawdopodobnie znajdzie się także inna nadmorska miejscowość w Chorwacji - Zadar. To z kolei kierunek z siatki lotów taniej linii Ryanair. Pierwsze loty zapowiedziane są na lipiec" - powiedział.

Położony nad Adriatykiem Split to druga po Burgas nowość ogłoszona w Porcie Lotniczym Wrocław w ostatnich tygodniach. "Wraz z przewoźnikami intensywnie pracujemy nad rozkładem. Na pewno znajdą się w nim popularne kierunki wakacyjne na południe Europy. Nie zabraknie połączeń obsługiwanych przez przewoźników sieciowych do międzynarodowych portów przesiadkowych, z których skorzystają też osoby podróżujące służbowo. Będą także czartery do znanych i lubianych kurortów" - zapowiedział wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

Zaznaczył, że na oficjalne potwierdzenie rozkładu trzeba jeszcze jednak poczekać. "Optymistycznie patrzymy w przyszłość i wierzymy, że podróżowanie będzie w kolejnych miesiącach coraz bardziej dostępne" - dodał.

Letni rozkład lotów zacznie obowiązywać pod koniec marca. Obecnie w planie są takie kierunki od tanich linii lotniczych jak m.in. Alicante, Malaga, Teneryfa, Girona pod Barceloną, Faro, Palermo, Neapol, Kreta, Larnaka, Bari, Burgas, Londyn, Oslo, Kijów, Zadar i Split.

W komunikacie przypomniano też, że od początku lutego Port Lotniczy Wrocław udostępnił szybkie testy antygenowe wszystkim pasażerom wylatującym z Wrocławia. Chęć wykonania takiego testu zgłasza się obsłudze lotniska w punkcie pomiaru temperatury przy wejściu do terminalu.

Szybkie testy antygenowe mogą wykonać bezpośrednio na lotnisku także pasażerowie przylatujący spoza strefy Schengen. "Punkt diagnostyczny znajduje się przed przekroczeniem granicy polskiej. To oznacza, że negatywny wynik testu - zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 roku, po nowelizacji 22 stycznia 2021 roku - umożliwia zwolnienie z 10-dniowej obowiązkowej kwarantanny" - napisano w komunikacie.

W Porcie Lotniczym Wrocław można wykonać też genetyczny test metodą Real Time-qPCR. Punkt diagnostyczny znajduje się przed terminalem - na specjalnie wydzielonym do tego celu parkingu B. "Z tych testów może skorzystać każdy, niekoniecznie przed lub po zakończeniu podróży lotniczej" - dodano.