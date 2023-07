Wrocław: Port lotniczy obsłużył w czerwcu niemal 430 tys. osób

Niemal 430 tys. osób skorzystało w czerwcu z usług Portu Lotniczego Wrocław - podały władze lotniska. To o prawie 58 tys. więcej niż w rekordowym analogiczny okresie w 2019 r. i o 82 tys. więcej niż w maju br. Najpopularniejszym kierunkiem lotów czarterowych jest Turcja.

Władze wrocławskie lotniska podkreślają, że czerwiec był rekordowym miesiącem, jeśli chodzi o liczbę obsłużonych pasażerów. Z usług wrocławskiego lotniska skorzystało w ubiegłym miesiącu 424 tys. osób - o 109 tys. więcej niż w analogiczny okresie w ubiegłym rok i prawie 58 tys. więcej niż w rekordowym czerwcu 2019 r.

"Spodziewamy się, że w lipcu i w sierpniu liczba podróżnych zwiększy się jeszcze o 20-30 tys. Sezon wakacyjny sprzyja wylotom w południowe rejony Europy. W tym roku pasażerowie jeszcze chętniej korzystają również z oferty czarterowej, na którą składa się blisko 30 kierunków" - poinformował prezes wrocławskiego lotniska Cezary Pacamaj.

Władze portu lotniczego zwracają uwagę, że liczba pasażerów korzystających z połączeń czarterowych jest największa od lat, a w czerwcu stanowiła ponad 27 proc. całego ruchu pasażerskiego. W ubiegłym miesiącu z oferty tour operatorów z opcją wylotu z Wrocławia skorzystało 116,5 tys. osób. Dla porównania, w maju br. było to nieco ponad 49 tys., a w rekordowym czerwcu 2019 r. - 96 tys.

Od trzech miesięcy najpopularniejszym kierunkiem lotów czarterowych z Wrocławia jest Turcja - w czerwcu poleciało tam blisko 46 tys. osób. Pasażerowie w czerwcu chętnie wybierali także połączenia czarterowe do Grecji - wzrost był tu prawie trzykrotny i wyniósł 32,6 tys. osób. Na trzecim miejscu uplasowała się Bułgaria - na zorganizowany wypoczynek do tego kraju wybrało się 11,6 tys. podróżnych. Na stałym poziomie, od kwietnia do czerwca br., utrzymuje się zainteresowanie podróżami do Egiptu - średnio co miesiąc wypoczywa tam 4-5 tys. osób lecących z Portu Lotniczego Wrocław - podało wrocławskie lotnisko.

W komunikacie wskazano również, że 57 proc. wszystkich podróżnych z Wrocławia korzystało w czerwcu z oferty przewoźników niskokosztowych. Łącznie było to blisko 241 tys. osób, czyli o prawie 50 tys. więcej niż w analogicznym miesiącu rekordowego 2019 r. Największą popularnością cieszyły się loty do Wielkiej Brytanii - z tych połączeń skorzystało 72 tys. pasażerów. "Połączenia niskokosztowe od zawsze stanowiły naszą mocną stronę i dlatego dbamy, by stale poszerzać naszą ofertę na najpopularniejszych kierunkach takich jak Włochy, Hiszpania, Grecja czy Chorwacja" - podkreślił dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Portu Lotniczego Wrocław Jarosław Sztucki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl