Wrocławskie lotnisko w 2019 r. obsłużyło ponad 3,5 mln pasażerów

Ponad 3,5 mln podróżnych skorzystało w ubiegłym roku z wrocławskiego portu lotniczego; to 6-proc. wzrost liczby pasażerów wobec 2018 r. W 2019 roku swoje połączenia z Wrocławia uruchomiły holenderskie linie KLM – podał zarząd portu.

W przesłanym PAP komunikacie poinformowano, że wrocławskie lotnisko w ubiegłym roku obsłużyło ponad 3 mln 548 tys. podróżnych, a przed rokiem - przeszło 3 mln 347 tys. pasażerów. W grudniu 2019 Port Lotniczy Wrocław obsłużył 20-milionowego pasażera, licząc od otwarcia nowego terminalu w marcu 2012 r.

"Nasze prognozy na 2019 rok sprawdziły się bardzo dokładnie. Najważniejsze jest jednak to, że utrzymujemy stabilne tempo wzrostu. Cieszy nas również, że równomiernie rozwijają się wszystkie segmenty ruchu, a przewoźnicy systematycznie otwierają nowe połączenia" - mówił cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

W przypadku połączeń regularnych największy wzrost (11,4 proc.) odnotowali przewoźnicy sieciowi na trasach międzynarodowych. Najpopularniejsze pod względem liczby podróżnych okazały się rejsy na trasach do Frankfurtu i Monachium (oba kierunki obsługiwane przez Lufthansę) oraz na główne lotnisko Paryża (Air France). Dużym zainteresowaniem cieszyło się również połączenie do Amsterdamu, uruchomione w maju 2019 roku przez linie KLM.

"To połączenie okazało się strzałem w dziesiątkę, doskonale wpisując się w oczekiwania pasażerów. Mamy w tej chwili bezpośrednie rejsy do największych portów przesiadkowych w Europie, co ułatwia planowanie również dalszych, transkontynentalnych podróży z Wrocławia" - podkreślił Kuś.

W ostatnich trzech latach przewoźnicy co roku otwierali nowe połączenie z Wrocławia do jednego z europejskich hubów: w 2017 do Zurychu (SWISS), w 2018 do Paryża (Air France), a w ubiegłym roku do Amsterdamu (KLM). Natomiast w 2020 roku ruszy nowe połączenie do Oslo-Gardermoen, które uruchomią linie Norwegian.

Największy udział w ruchu pasażerskim na wrocławskim lotnisku mają tanie linie, które obsłużyły w 2019 roku blisko 2,2 mln podróżnych, co oznacza wzrost o blisko 3 proc. w porównaniu do 2018 roku. Od sezonu letniego 2020 w siatce wrocławskiego lotniska pojawią się trzy nowe połączenia takich linii: Zaporoże (Ukraina), Cagliari (Włochy, Sardynia) i Zadar (Chorwacja), a już od lutego do rozkładu wracają rejsy do Bari (Włochy południowe).

Z oferty biur podróży skorzystało w 2019 roku 542 tys. osób, co oznacza wzrost o 11,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Tegoroczna zimowa siatka połączeń wrocławskiego lotniska obejmuje 38 kierunków tanich linii, dziewięć połączeń sieciowych oraz osiem czarterowych.