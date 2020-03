Współpraca dużych firm z miejskim przewoźnikiem w walce z koronawirusem

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, we współpracy z największymi łódzkimi firmami zmieniają rozkłady jazdy, aby zmniejszyć liczbę pasażerów w autobusach i tramwajach - poinformował w niedzielę PAP Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu.

Dodał, że efektem współpracy są zmiany godzin pracy zakładów i zmiany w rozkładach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK). Jak wyjaśnił Gawlik, przede wszystkim wzmocnione zostało kursowanie linii "W" w strefie przemysłowej na Widzewie, a także linii G1 na Nowym Józefowie.

Od poniedziałku pojawią się kolejne wzmocnienia na linii G1, aby zapewnić obsługę zmienionych przez firmy grafików. Wzrośnie liczba połączeń po godzinach 6.00, 14.00 i 22.00. Linia autobusowa 69 jest wzmacniana tzw. bisami (czyli podwójnymi autobusami w tym samym kursie) z Retkini na Widzew i odwrotnie w kursach, które zostały zakwalifikowane jako najbardziej obciążone. W ostatnią sobotę takie wzmocnienie było także wprowadzone na linii autobusów 72 i G1.

MPK wstawiło 10 pojazdów rezerwowych, które w razie potrzeby, na bieżąco są przypisywane jako bisy do kursów podstawowych. Zarząd Dróg i Transportu współpracuje z nadzorem ruchu MPK, aby przekazywać sobie dane z obserwacji liniowych o zapełnieniu pojazdów. W razie potrzeby na trasy wyruszają dodatkowe pojazdy.

"W związku z zawieszeniem produkcji w firmie BSH, a także możliwym zawieszeniem pracy w innych fabrykach, od poniedziałku rano sytuacja na trasach MPK dalej będzie monitorowana, aby korygować rozkłady w celu zapewnienia jak największej liczby miejsc tam gdzie to potrzebne. Możliwe, że zamknięcie firmy BSH i innych pozwoli na zwiększenie liczby pojazdów na innych liniach" - informuje Gawlik.

Od 1 kwietnia ma pojawić się nowy rozkład linii autobusowej 72 - więcej autobusów pojedzie al. Ofiar Terroryzmu 11 Września, ul. Józefiaka i Zakładową, aby obsłużyć magazyny i fabryki w tym rejonie.

Zdaniem prezydent miasta Hanny Zdanowskiej, nowe ustalenia między MPK a dużymi firmami dają szansę na zmniejszenie liczby osób w pojazdach, zwiększenie liczby autobusów i tramwajów i dostosowanie ich do godzin zmian w największych fabrykach.

Jak zapewniła, każdego dnia sprawdzana jest liczba pasażerów w pojazdach. "Do tej pory często było tak, że w dużych strefach przemysłowych nawet 700-800 osób kończyło pracę w tym samym czasie. Dlatego od trzech tygodni namawialiśmy przedsiębiorców do rozkładania czasu przyjścia do pracy i wyjścia z niej swoich pracowników, aby te godziny się nie pokrywały - i to się udało" - podkreśliła prezydent.

Dodała, że miasto dba, aby w autobusach i tramwajach przebywała obecnie tylko ograniczona liczba pasażerów - czyli maksimum 25 osób w największych, przegubowych autobusach. Pojazdy MPK są pod tym względem kontrolowane przez policję. "Firmy porozumiały się już z MPKi Zarządem Dróg i Transportu dzięki czemu, możemy dostosować tabor do liczby osób pracujących na poszczególne zmiany" - mówi prezydent.

Jak informuje magistrat od poniedziałku dodatkowe kursy pojawią się też na tramwajowej linii 2, aby wzmocnić obsługę Dąbrowy przemysłowej.

Gawlik przedstawił również listę firm, które wprowadziły lub wprowadzą zmiany. Firma Sonoco zmodyfikowała swoje zmiany w porozumieniu i współpracy z P&G (Gillette). W AQ Wiring Systems istnieje możliwość przesunięcia zmian o 15-30 minut, podobnie w firmie Hydro. W spółkach RRD, Dell, Emerson i Amcor rozłożono zmiany na większą liczbę zespołów pracowników. Z kolei w firmie Superdrób rozbito zmiany na większą liczbę zespołów. Whirpool przesunął zmiany o pół godziny, a ET Promo o 20 minut. Natomiast Barry Callebaut przesunął zmiany o godzinę i kolejne w taki sposób, aby różnica między jedną a drugą wynosiła dwie godziny.