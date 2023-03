Wszystkie magazyny potentata logistycznego będą zasilane zieloną energią

CEVA Logistics do 2025 roku we wszystkich magazynach i w ramach usług logistyki kontraktowej będzie wykorzystywać niskoemisyjną energię elektryczną.

Zobowiązanie francuskiej firmy działającej także w Polsce opiera się na połączeniu zakupu energii (odnawialnej i jądrowej) od lokalnych dostawców oraz zwiększeniu własnej produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli słonecznych montowanych na dachach. Ich powierzchnia do końca 2025 r. ma się zwiększyć trzykrotnie i wynieść 1,8 mln mkw. Firma szacuje, że będą one generować około 135 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Koszt inwestycji przeprowadzonych wspólnie z partnerami z branży nieruchomości oszacowano na około 180 mln dolarów.

CEVA Logistics zakończyła rok 2022, instalując oświetlenie LED w około 80 proc. swoich magazynów (usługi logistyki kontraktowej). Firma przewiduje, że do końca 2023 r. osiągnie poziom 100 proc., co będzie wynikiem wielomilionowych inwestycji w efektywność energetyczną. Dodatkowo CEVA realizuje szereg projektów związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem, co też pozwoli na zmniejszenie zużycia energii.

CEVA powiększa także swoją flotę urządzeń litowo-jonowych wykorzystywanych do przemieszczania towarów (MHE). Globalny dostawca usług logistycznych zakłada, że w 2023 r. jego flota osiągnie poziom 40 proc. eko-MHE (zestawy baterii litowo-jonowych i żelowe). Oszczędność w zakresie emisji wynika nie tylko z wymiany spalinowych urządzeń napędzanych olejem napędowym lub LPG. Przy przejściu z akumulatorów kwasowo-ołowiowych na bardziej przyjazne dla środowiska baterie litowo-jonowe firma odnotowuje redukcję emisji podczas ładowania o średnio 16 proc.

CEVA jest częścią Grupy CMA CGM, której celem jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do 2050 roku.

