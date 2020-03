WWF Polska: inwestycje w udrożnienie rzek nie przyniosą efektów w ciągu 30–50 lat

Inwestowanie w drogi wodne jest zupełnie nieopłacalne i może mieć katastrofalne skutki dla naszego środowiska. Transport kolejowy jest szybszy, pewniejszy i dużo bardziej przyjazny dla naszej planety - twierdzi pozarządowa fundacja WWF Polska o charakterze ekologicznym.

Jakie są rozwiązania?

Wymogi UE

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że zamiast wydatkowania środków na żeglugę śródlądową należy przeznaczyć je na doskonalenie polskiej sieci kolejowej i oferty, zwiększając konkurencyjność względem transportu samochodowego. „Tylko w taki sposób możliwe będzie w Polsce spełnienie oczekiwań Unii Europejskiej co do udziału transportu zrównoważonego w przewozach do roku 2030 i 2050”, stwierdza raport.Tymczasem Krajowy Program Kolejowy zakłada inwestycje do 2023 roku o kwocie 67 mld zł, czyli o wiele mniej, niż szacowane inwestycje w żeglugę śródlądową, aby doprowadzić ją do stanu spełniającego standardy konwencji AGN (udrożnienie rzek do klasy IV żeglowności), która Polska podpisała.Kolej ma 15 proc. udział w przewozach towarów, a żegluga śródlądowa - ok. 0,6 proc.W celu zapewnienia ochrony środowiska przy zachowaniu konkurencyjności gospodarki, UE wyznaczyła cele 30-procentowego udziału transportu zrównoważonego do 2030 r. i 50 proc. w 2050 r. w przewozach na odległość powyżej 300 km.Za transport zrównoważony uważa się taki, który pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza, a także ograniczenie innych szkodliwych oddziaływań na środowisko, np. hałasu czy fragmentacji siedlisk przyrodniczych.Obecnie takie parametry zapewniają jedynie kolej oraz żegluga śródlądowa tam, gdzie jest ona możliwa i uzasadniona.Raport Fundacji WWF Polska jednoznacznie wskazuje, że w polskich warunkach ekonomicznie i środowiskowo uzasadnione są inwestycje w infrastrukturę i rozwój transportu kolejowego, podczas gdy transport rzeczny jest droższy, powolniejszy i znacznie bardziej emisyjny.Wykazane szacunkowe koszty pominięte w planie rozwoju śródlądowych dróg wodnych pokazują, że inwestycje o takiej skali kosztów nie osiągną żadnych zysków w ciągu najbliższych 30-50 lat, w stosunku do poniesionych nakładów inwestycyjnych, kosztów środowiskowych, kosztów innych sektorów gospodarki i kosztów ponoszonych przez mieszkańców.