Wykolejenie pociągu koło Mediolanu; 2 osoby zabite, 30 rannych

2 osoby zginęły, a 27 zostało rannych w katastrofie kolejowej w rejonie miasta Lodi w Lombardii na północy Włoch. Wykoleił się tam pociąg dużych prędkości relacji Mediolan- Salerno, czyli jadący na południe kraju. Z torów wypadły dwa wagony.

Dwie ofiary śmiertelne to maszyniści pociągu linii Frecciarossa - podały media.



Do wypadku doszło w miejscowości Ospedaletto Lodigiano. Według ustaleń sił porządkowych, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn lokomotywa pociągu, który na niektórych odcinkach trasy osiąga prędkość do 250 kilometrów na godzinę, odczepiła się od reszty wagonów i uderzyła w wózek transportowy na przeciwnym torze, a po przejechaniu około 300 metrów poza torami wpadła na budkę kolejową. Wtedy wywrócił się pierwszy wagon składu. Pozostałe wagony, w których było prawie 30 pasażerów, nie są zniszczone.



Agencja Ansa podała, że na odcinku torów, na którym doszło do katastrofy, trwały w ostatnich godzinach prace konserwacyjne.



Ruch kolejowy na często uczęszczanej trasie Mediolan-Bolonia został sparaliżowany.