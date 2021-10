Wykorzystanie dotychczasowych usług i urządzeń ZSL wydłużone do 30 listopada

Termin wykorzystywania dotychczasowych usług i urządzeń ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny ), dedykowanych systemowi SENT, został wydłużony o miesiąc do 30 listopada 2021 r. - poinformowała w czwartek Krajowa Administracja Skarbowa.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, przedłużamy do 30 listopada 2021 r. możliwość wykorzystywania dotychczasowych usług i urządzeń ZSL, dedykowanych systemowi SENT" - napisano w komunikacie administracji skarbowej. KAS już wcześniej przedłużyła ten termin.

W czwartkowym komunikacie KAS poinformowała też, że od 1 grudnia 2021 r. aplikacja e-TOLL PL będzie jedyną aplikacją wykorzystywaną do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemów e-TOLL i SENT.

System e-TOLL służy do poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. System SENT monitoruje przewóz towarów wrażliwych m. in. takich jak paliwa czy tytoń.

W związku z uruchomieniem systemu e-TOLL, nowe usługi ZSL na potrzeby systemu e-TOLL i systemu SENT zostały udostępnione na portalu PUESC (https://www.puesc.gov.pl/).

Jak informuje KAS, jeżeli firma wykonuje przewozy po drogach płatnych i nie przewozi towarów objętych systemem SENT, nowe usługi i urządzenia ZSL ma zarejestrować do dnia, w którym zacznie korzystać z systemu e-TOLL.

Jeżeli firma wykonuje przewozy poza drogami płatnymi, ale przewozi towary objęte systemem SENT, nowe usługi i urządzenia ZSL ma zarejestrować do 30 listopada 2021 r.

KAS podała też, że do 30 listopada 2021 r. można korzystać z dotychczasowych numerów urządzeń ZSL oraz zarządzać i dodawać kolejne urządzenia korzystając z dotychczasowych usług ZSL, ale od 1 listopada 2021 r. dodawanie kolejnych urządzeń nie będzie możliwe w ramach dotychczasowych usług ZSL i dotychczasowe numery urządzeń ZSL zostaną wyrejestrowane.

W komunikacie napisano, że zarejestrowanie nowych usług i urządzeń ZSL do 30 listopada 2021 r. nie dezaktywuje automatycznie dotychczasowych numerów urządzeń ZSL, co oznacza, że jedno urządzenie będzie miało dwa numery (numer dotychczasowy i nowy numer) i użytkownik będzie mógł posługiwać się jednym albo drugim numerem.

KAS zwraca uwagę, że aplikacja mobilna e-TOLL PL służąca do wnoszenia opłat drogowych jest zintegrowana z systemem SENT, dzięki czemu za jej pośrednictwem możliwe jest jednoczesne przekazywanie danych geolokalizacyjnych na potrzeby poboru opłat drogowych oraz przewozu towarów objętych systemem SENT.

Od 1 grudnia 2021 r. aplikacja e-TOLL PL będzie jedyną aplikacją wykorzystywaną do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemów e-TOLL i SENT.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl