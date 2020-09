Wykup gruntów na potrzeby CPK ruszy jeszcze w tym roku. Chcielibyśmy, żeby obyło się bez wywłaszczeń, a jeśli okaże się to niemożliwe, to żeby prowadzić je na jak najmniejszą skalę. W tej sprawie, jak oceniam, wiele jeszcze zależy od dialogu ze społecznością lokalną. Zgodnie z analizami, którymi dysponujemy, wykup terenów na potrzeby CPK będzie dotyczył około 30 km kw. - mówi Mikołaj Wild, prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

- Do końca 2020 roku rozpoczniemy inwentaryzacje przyrodnicze na 530 km linii kolejowych i rozstrzygniemy przetargi na inwentaryzację terenu otaczającego CPK o powierzchni 70 km kw. Wybierzemy też master plannera, czyli dostawcę podstawowego dokumentu planistycznego, na podstawie którego architekci zaprojektują port lotniczy.Ponadto do końca tego roku zapadnie decyzja w sprawie doradcy strategicznego: będziemy wiedzieć, czy to koreański Incheon, czy japońska Narita będą naszym partnerem przy budowie CPK.- Tak. Chcielibyśmy, żeby obyło się bez wywłaszczeń, a jeśli okaże się to niemożliwe, to żeby prowadzić je na jak najmniejszą skalę. W tej sprawie, jak oceniam, wiele jeszcze zależy od dialogu ze społecznością lokalną.- Zgodnie z analizami, którymi dysponujemy, wykup terenów na potrzeby CPK będzie dotyczył około 30 km kw. Jest to obszar potrzebny na sam port lotniczy, ale z uwzględnieniem terenów, które będą wykorzystane za dekadę, dwie czy może nawet trzy. To jest obszar z rezerwą na rozbudowę Portu Solidarność, na budowę trzeciej i czwartej drogi startowej.- Wbicie pierwszej łopaty zarówno na samym CPK, jak i na budowie linii kolejowych przewidujemy w 2023 roku. Ta data nie uległa zmianie.- Ma dwojakie skutki dla CPK. Pierwszy: musimy z uwagą patrzeć na to, co się dzieje na rynku lotniczym. Na przykład pierwszym zadaniem dla master plannera będą nowe prognozy ruchu pasażerskiego, uwzględniające skutki pandemii.Druga sprawa to wpływ pandemii na przepustowość portów lotniczych w Polsce. Najkrócej mówiąc, epidemia skutkuje tym, że nie są konieczne inwestycje na Lotnisku Chopina, które były przewidywane po to, aby część wzrastającego ruchu lotniczego nie uciekła nam do innych krajów.Innymi słowy: luka w możliwości pokrycia potrzeb rosnącego ruchu lotniczego, która czyniła koniecznymi trudne inwestycje na Lotnisku Chopina (a trudne, bo bez szans na szybką amortyzację), być może spadnie nawet do zera. To oznacza, że nie będzie trzeba przeprowadzać tych inwestycji - co nie zmienia faktu, że CPK jest nadal potrzebny.- Na pewno wielkość lotniska będzie dostosowana do popytu na usługi lotnicze, bo to inwestycja komercyjna, która ma przynosić zyski. CPK będzie taki, żeby mógł zaspokajać przewidywany popyt.Dzisiaj wiemy jeszcze zbyt mało, by przesądzać o ostatecznej skali CPK. Aktualnie założenia wyjściowe pozostają bez zmian, czyli pierwszy etap to budowa portu lotniczego o zdolności do obsługi do 45 mln pasażerów rocznie.