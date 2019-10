Wymyślili, jak rozwiązać największą bolączkę logistyki. Ale w Europie może być problem

Rewolucja w logistyce sprowadza się obecnie do tworzenia bardziej zaawansowanych rozwiązań telematycznych. To ona może pomóc zapewnić, że choć zwiększy się wolumen ładunków, to po drogach będzie poruszać się mniej pojazdów, bo będą pełniej załadowane i lepiej wykorzystają czas pracy. Jednak nie możemy jeszcze przewidzieć, jakie technologie będą kluczowe dla zmian w dłuższej perspektywie - mówi Derek Bryan, wiceprezes ds. sprzedaży w Verizon Connect, który jest globalnym dostawcą rozwiązań do zarządzania flotą oraz oddziałem firmy Verizon, drugiego co do wielkości dostawcy komunikacji bezprzewodowej w Stanach Zjednoczonych.