Wyniki PKP Intercity niemal o połowę lepsze

Od początku czerwca do końca sierpnia 2021 roku z usług PKP Intercity skorzystało blisko 12,4 mln podróżnych. To o niemal połowę więcej niż w czasie ubiegłorocznego sezonu letniego - poinformował przewoźnik.

Według spółki mijające wakacje pokazały jednoznacznie, że Polacy wracają do podróżowania koleją. Wyniki w czerwcu, lipcu i sierpniu br. były znacznie lepsze niż podczas ubiegłorocznych wakacji - przejazd z PKP Intercity wybrało niemal 4,1 mln pasażerów więcej (wzrost o 49 proc.) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wtedy pociągami przewoźnika podróżowało blisko 8,3 mln osób.

"Mamy szybko rosnącą frekwencję w pociągach, przy jednocześnie wciąż obowiązujących zasadach bezpieczeństwa sanitarnego. To wymagało od nas wielu dodatkowych działań, a naszym zadaniem było również sprawić, by w jak najmniejszym stopniu wpływały one na sprawność przejazdów" - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Jak wskazuje PKP Intercity, trend powrotu podróżnych jeszcze lepiej pokazuje porównanie tegorocznych wakacji do okresu sprzed wybuchu pandemii. Zainteresowanie podróżami w okresie od czerwca do sierpnia było o 12 proc. mniejsze niż podczas rekordowych dla narodowego przewoźnika wakacji w 2019 roku, kiedy z jego usług skorzystało 14,2 mln osób.

W okresie wakacji Polacy najchętniej podróżowali składami PKP Intercity między Warszawą a Trójmiastem - przejazd pociągiem PKP Intercity na tej trasie wybrało ponad 630 tys. osób.

Każdego dnia pomiędzy 8 lipca a 31 sierpnia z usług PKP Intercity skorzystało ponad 100 tysięcy pasażerów.

Miesiącem z najwyższą frekwencją w pociągach był jak zawsze sierpień, kiedy to składy spółki przewiozły ponad 4,8 mln osób.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl