Wypadków na kolei jest coraz mniej. UTK potwierdza

Polska kolej z roku na rok staje się coraz bezpieczniejsza. Potwierdza to miernik wypadków, obliczany corocznie wskaźnik odnoszący liczbę wypadków na sieci kolejowej do pracy eksploatacyjnej. W 2020 r. wyniósł on 1,71, osiągając kolejny rok z rzędu najniższą wartość - poinformował Urząd Transportu Kolejowego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl