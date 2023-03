Wyremontują autostradę A4 Katowice-Kraków, zanim oddadzą ją państwu

Rok 2022 grupa Stalexport Autostrady podsumowała wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz spadkiem zysku netto. Przed firmą jest przygotowanie autostrady A4 Katowice-Kraków do przekazania państwu. Ma to nastąpić za cztery lata, w 2027 roku.

W 2022 roku autostradą A4 Katowice-Kraków jeździło średnio 46,8 tys. pojazdów na dobę, w tym średnie natężenie ruchu pojazdów osobowych wyniosło 38,7 tys. (wzrost o 9,7 proc.), a pojazdów ciężarowych 8,1 tys. (wzrost o 6,4 proc.).

Znacząco wyższe koszty Stalexportu Autostrady z tytułu utworzenia rezerw związane są z planowaną na kolejne lata, tj. do końca koncesji w 2027 roku, wymianą nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku, z uwzględnieniem wzrostu cen w sektorze budowlanym.

Emil Wąsacz po 22 latach szefowania spółce odszedł ze stanowiska. Nowym prezesem Stalexportu Autostrady jest od 1 marca 2023 r. Andrzej Kaczmarek.

W 2022 r. przychody ze sprzedaży w grupie kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły poziom 413,9 mln zł i były o ok. 15 proc. wyższe niż w 2021 roku. Z kolei wynik EBIDTA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) ukształtował się na poziomie 191,3 mln zł i był o ok. 7 proc. niższy niż w 2021 roku. Zysk netto grupy wyniósł 85,7 mln zł i był o ok. 10 proc. niższy w stosunku do roku 2021, w którym wyniósł 95,4 mln zł.

Do spadku zysku netto przyczyniły się przed wszystkim wyższe o prawie 53 proc. koszty własne sprzedaży (-191,4 mln zł w 2022 roku vs. -125,1 mln zł w 2021 roku), w których ujęto koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni jezdni A4 Katowice-Kraków (wzrost o prawie 400 proc., tj. z 19,7 mln zł w roku 2021 do poziomu 78,3 mln zł w roku 2022). Znacząco wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw związane są z planowaną na kolejne lata, tj. do końca koncesji w 2027 roku, wymianą nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku, z uwzględnieniem wzrostu cen w sektorze budowlanym. Przetarg na te roboty ogłoszony został w styczniu 2023 r.

Koncesjonariusz planuje jeszcze szereg innych prac na autostradzie, dzięki którym zwrócona państwu droga ma nie wymagać przez długie lata żadnych remontów i związanych z nimi nakładów finansowych. Poza wymianą nawierzchni, zakończona zostanie modernizacja odwodnienia autostrady na całym odcinku koncesyjnym. Wyremontowane zostaną także: nawierzchnia jezdni na trzech węzłach autostradowych, a także wszystkie przejazdy awaryjne, trzy wiadukty w ciągu i nad autostradą oraz nawierzchnia betonowa na placach poboru opłat. Ponadto koncesjonariusz wybuduje dodatkowe miejsca obsługi podróżnych. Część z tych prac jest już w trakcie realizacji.

W zakresie podstawowej działalności grupy, czyli zarządzania autostradą A4 Katowice-Kraków, odnotowano wzrost średniego dziennego natężenia ruchu o 9,1 proc. w stosunku do 2021 roku, tj. do poziomu 46,8 tys. pojazdów na dobę, w tym średnie natężenie ruchu pojazdów osobowych wyniosło 38,7 tys. (wzrost o 9,7 proc.), a pojazdów ciężarowych 8,1 tys. (wzrost o 6,4 proc.). Najwyższe natężenie ruchu odnotowano w sierpniu 2022 r. - średnio na dobę było to 53,9 tys. pojazdów.

W związku ze wzrostami poziomu ruchu, ale także na skutek zmian wysokości stawek opłat za przejazd dla wszystkich kategorii pojazdów, które wprowadzono 4 lipca 2022 roku, w porównaniu do 2021 roku o 15 proc. wzrosły także przychody z tytułu poboru opłat, osiągając poziom ponad 409,2 mln zł.

W zakresie wyników jednostkowych spółki Stalexportu Autostrady przychody ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 4 mln zł i były o ok. 8,5 proc. wyższe niż w 2021 rok (3,7 mln zł). Źródłem tych przychodów jest przede wszystkim najem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych biurowca w Katowicach.

Zysk netto spółki, pomimo wyższych przychodów, był o niższy o ok. 15 proc. niż w 2021 roku i wyniósł ok. 49 mln zł. Na wynik netto wpłynęły przede wszystkim niższe o 10 proc. przychody finansowe spółki (56 mln zł w 2022 r. vs. ok. 62,5 mln zł w 2021 r.), z których największą pozycję stanowią otrzymane dywidendy (w 2022 roku ok. 48,3 mln zł, a w 2021 roku 62,1 mln zł).

- Po latach 2020-2021, w których zmagaliśmy się ze skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa, na początku 2022 roku nastała nadzieja, że gospodarka polska i europejska wrócą na tory rozwoju sprzed pandemii. Jednakże już w lutym ubiegłego roku nadzieje te rozwiała napaść wojenna Rosji na Ukrainę. 2022 rok upłynął w cieniu tej wojny, jej gospodarczych i społecznych konsekwencji - powiedział Emil Wąsacz.

- Spółki grupy kapitałowej udzielały wsparcia finansowego i rzeczowego dla uchodźców oraz osób pozostających na terenach objętych wojną. W czasie największej fali uchodźczej wszystkie pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi zostały zwolnione z opłat za przejazd na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków, stanowiącym główny korytarz drogowy dla uchodźców z Ukrainy. Z opłat tych zwolniono także polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe niosące pomoc humanitarną. Zwolnienie dla tych organizacji obowiązywało do końca 2022 roku i obowiązywać będzie jeszcze co najmniej do 31 marca 2023 roku - dodał.

Ogółem wartość pomocy udzielonej Ukraińcom i organizacjom pozarządowym przez zarządcę autostrady A4 Katowice-Kraków - Stalexport Autostradę Małopolską - w postaci zwolnień z opłat wyniosła w ubiegłym roku ponad 5,5 mln zł netto.

Gospodarcze skutki wojny nie pozostały bez wpływu także na naszą działalność związaną z zarządzaniem autostradą A4 Katowice-Kraków. Znacząco wzrosły koszty materiałów i usług budowlanych, co wpłynęło bezpośrednio na wartość nakładów inwestycyjnych grupy kapitałowej w 2022 roku. Wyniosła ona blisko 70 mln zł tj. o ok. 40 proc. więcej niż w 2021 roku i obejmowała przede wszystkim prace budowlane związane z modernizacją odwodnienia autostrady oraz modernizacją przepustów. Wartość inwestycji zaplanowanych na 2023 rok to aż 112,4 mln zł - wyliczył były szef Stalexportu Autostrady.

Emil Wąsacz podsumował też swoje 22 lata pracy w grupie kapitałowej Stalexport Autostrady.

- Na przestrzeni tych lat, dzięki czasami radykalnym i odważnym decyzjom, udało się nam przekształcić Stalexport Autostrady SA ze stojącej na skraju upadłości spółki z branży stalowej w sprawnie funkcjonujące i dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, zarządzające pierwszą w Polsce komercyjną autostradą. Trasa A4 Katowice-Kraków, która początkowo była raczej drogą szybkiego ruchu, dzięki ogromnym nakładom finansowym, szeregowi inwestycji i znaczącej rozbudowie oraz modernizacji infrastruktury drogowej, stała się autostradą w pełnym tego słowa znaczeniu - powiedział, dziękując akcjonariuszom, a w szczególności spółce Atlantia S.p.A, menedżmentowi firmy i pracownikom za ich rzetelną pracę.

Nowym prezesem Stalexport Autostrady jest od 1 marca 2023 r. Andrzej Kaczmarek, od maja 2022 prezes Tauron Inwestycje, a wcześniej prezes lub dyrektor wielu spółek. W latach 2005-2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki.

