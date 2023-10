Europejski lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce InPost podpisał umowę, na mocy której zostanie oficjalnym partnerem wyścigu kolarskiego Tour de France w 2024 roku. Celem tej umowy jest poszerzenie rozpoznawalności marki.

Grupa InPost jest liderem rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie. Działa pod dwiema markami konsumenckimi - InPost i Mondial Relay we Francji. Firma założona przez Rafała Brzoskę zostanie Oficjalnym Partnerem Tour de France w 2024 roku.

W ocenie ekspertów to partnerstwo z najważniejszym wyścigiem kolarskim na świecie jest szansą na marketingowe poszerzenie rozpoznawalności marki wśród europejskich konsumentów.

Zanim kolarze będą rywalizować we Francji, przejadą trzy pierwsze etapy na terenie Włoch. Tylko w tych dwóch krajach jest już blisko 5,5 tysiąca urządzeń typu paczkomat i 16 tysięcy punktów odbioru przesyłek.

W 2023 roku bezpośrednio przy trasie wyścigu zgromadziło się około 10 milionów widzów z różnych krajów, w całej Europie 150 milionów osób oglądało transmisje telewizyjne.

- Dla Grupy InPost Francja jest jednym z najważniejszych rynków obok Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. Jesteśmy dumni, że możemy zostać partnerem Tour de France - największego wyścigu kolarskiego, a zarazem corocznego wydarzenia sportowego na świecie. Partnerstwo to przyczyni się do poszerzenia i pogłębienia świadomości wśród francuskich konsumentów i sprzedawców internetowych na temat naszego najlepszego w swojej klasie rozwiązania w zakresie dostaw e-commerce. Kolarstwo promuje zestaw wartości, w tym lokalny, ekologiczny transport, pasję do rywalizacji i oczywiście szybkości w InPost są to wartości, które wcielamy w życie każdego dnia- mówi cytowany w komunikacie prezes spółki Rafał Brzoska.

Jako oficjalny partner InPost będzie wręczał przed każdym etapem flagę wyścigu dyrektorowi Tour de France Christianowi Prudhomme oraz kolejnym przedstawicielom władz miast etapowych.