Wysokie ceny frachtu pompują wyniki światowego giganta morskiego

Obsługująca prawie 20 proc. morskiego transportu kontenerowego firma A.P. Moller - Maersk osiągnęła rekordowe wyniki w III kwartale 2021 r.

Przychody w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku wzrosły o 68 proc. do 16,6 mld dolarów, EBIT wzrósł prawie pięciokrotnie do 5,9 mld dolarów, a wynik EBITDA (wynik przed potrąceniem podatków, odsetek i amortyzacją) potroił się do 6,9 mld dolarów. Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) wzrósł do 34,5 proc. za ostatnie 12 miesięcy.W działalności oceanicznej wyniki w III kwartale były napędzane wysokimi stawkami frachtowymi w wyjątkowej sytuacji rynkowej z przychodami prawie podwojonymi do 13,1 mld dolarów z 7,1 mld dolarów, EBITDA wzrosła o 4,4 mld dolarów do 6,3 mld dolarów, a EBIT poprawił się o 4,4 mld dolarów do 5,3 mld dolarów.Warto zwrócić uwagę, że zwiększył się udział kontraktów długoterminowych, który obecnie wynosi 64 proc. wolumenów długodystansowych w porównaniu do 50 proc. rok temu.Świetne wyniki osiągnęły także segmenty: Logistyki i Usług i Gateway Terminals.A.P. Moller - Maersk podtrzymuje prognozy na cały rok ogłoszone 16 września 2021 r. z bazową EBITDA 23 mld dolarów, bazowym EBIT w przedziale 18-19 mld dolarów i wolnymi przepływami pieniężnymi na poziomie minimum 14,5 dolarów. Oczekuje się, że segment Ocean wzrośnie, ale poniżej wzrostu globalnego popytu na kontenery szacowanego na 7-9 proc.Komunikat spółki wskazuje na trudne warunki w handlu międzynarodowym wywołane przez pandemię koronawirusa. Zdaniem A.P. Moller - Maersk utrzymają się one co najmniej do pierwszego kwartału 2022 r., co spowoduje, że EBITDA za I kwartał 2022 r. będzie zbliżona do EBITDA za IV kwartału 2021 r.Tymczasem cytowany przez BBC Søren Skou, dyrektor generalny firmy, zapewnił, że przedświąteczny obrót handlowy nie dotkną perturbacje będące skutkiem problemów z łańcuchami dostaw. - Przynajmniej tak słyszę od naszych klientów - powiedział, dodając, że firma robi wszystko, aby na święta nie zabrakło ulubionych produktów i wymarzonych prezentów: czarteruje więcej statków, wydłuża godziny pracy terminali, otwiera więcej magazynów. Zdaniem Sørena Skou, za problemami stoi niedobór pracowników do rozładunku statków w portach oraz brak kierowców ciężarówek.