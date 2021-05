Wystartowała strona internetowa systemu e-TOLL. Kolejnym etapem jego wdrożenia będzie uruchomienie rejestracji - poinformowało ministerstwo finansów. Resort przypomniał, że uruchomienie systemu e-TOLL zaplanowano na pierwszą połową czerwca 2021 r.

Jak podało ministerstwo, strona internetowa etoll.gov.pl dostarczy kompleksowych informacji o nowym systemie. Została udostępniona w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Docelowo strona będzie dostępna w dziewięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, czeskiej, słowackiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej i rosyjskiej.

Wskazano, że na etoll.gov.pl znajdują się m.in. informacje o zasadach przejścia z viaTOLL do e-TOLL, wysokości stawek, kategoriach pojazdów oraz sieci dróg płatnych, a także kalkulator pozwalający obliczyć należną opłatę za przejazd.

Wraz z wdrożeniem systemu e-TOLL zmieniona zostanie technologia wykorzystywana do poboru opłaty elektronicznej - komunikację radiową zastąpi pozycjonowanie satelitarne. Wprowadzony zostanie otwarty model dystrybucji urządzeń wykorzystywanych do naliczenia opłaty: aplikacja mobilna, urządzenia pokładowe i zewnętrzne systemy lokalizacyjne. Na stronie dostępna jest aktualizowana na bieżąco informacja o zintegrowanych z systemem e-TOLL operatorach OBU/ZSL - dodano.

Planowane jest uruchomienie formularza kontaktowego, który ułatwi kontakt z Krajową Administracją Skarbową w sprawach związanych z opłatami drogowymi.

W drugiej połowie maja br. dla użytkowników zostanie uruchomione Internetowe Konto Klienta (IKK), w którym będzie można zarejestrować się do nowego systemu. IKK to konto dla każdego użytkownika e-TOLL zapewniające dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług online.

Przypomniano, że uruchomienie systemu e-TOLL zostało zaplanowane na pierwszą połową czerwca br.

System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Zastąpi dotychczasowy system viaTOLL, który wykorzystuje technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC). Nowy system służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych.

Administratorem systemu e-TOLL i danych jest szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). System nie będzie gromadził danych geolokalizacyjnych spoza płatnych odcinków dróg.

