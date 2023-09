Wyższe przychody, więcej obsłużonych przesyłek. InPost nie zwalnia tempa

Grupa InPost w drugim kwartale 2023 roku kontynuowała wzrost wolumenów, przychodów oraz zysków.

Bardzo szybki wzrost przychodów i rentowności

Przychody w drugim kwartale wzrosły o 26 proc. rok do roku, osiągając 2 140,5 mln zł, skorygowany wskaźnik EBITDA zwiększył się o 35 proc. rok do roku, osiągając wartość 690,1 mln zł, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek wzrósł w drugim kwartale o 19 proc. rok do roku, sięgając 214,7 mln sztuk.

Grupa InPost w II kwartale 2023 roku dynamicznie rozwijała także własną sieć urządzeń Paczkomat. Na koniec czerwca w Polsce było 20 652 tych urządzeń, w Wielkiej Brytanii 5 403, we Francji 3 585, a we Włoszech 1 359. Ogółem liczba urządzeń Paczkomat na koniec kwartału wynosiła 31 443 maszyn i była wyższa o 30 proc. rok do roku.

Wzrost wolumenów na rynkach międzynarodowych wyniósł 28 proc. rok do roku, notując dynamikę wyższą niż w Polsce, gdzie liczba przesyłek zwiększyła się o 15 proc. rok do roku.

- Grupa InPost zanotowała w II kwartale bardzo szybki wzrost zarówno pod względem przychodów, jak i co ważne rentowności - komentuje Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost. - Dynamika obsługiwanych wolumenów wyniosła aż 19 proc., czyli znacznie powyżej dynamik wolumenów e-commerce notowanych na rynkach, na których jesteśmy obecni. Jest to potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez InPost usług - dodaje.

W perspektywie rozwijanie sieci i dalsza poprawa rentowności

Wskazuje przy tym, że w drugim kwartale w dalszym ciągu spółka inwestowała w rozwój sieci i poprawę jakości usług, gdyż zapotrzebowanie na jej usługi utrzymuje się na wysokim poziomie.

- W Wielkiej Brytanii, która jest jednym z kluczowych dla Grupy InPost rynków, partnerstwo oraz późniejsze nabycie udziałów w Menzies Distribution ułatwiło nam skokowe zwiększanie obsługiwanych wolumenów - zaznacza Brzoska. - W kolejnych kwartałach nadal będziemy rozwijać naszą sieć, umacniać pozycję rynkową oraz dążyć do dalszej poprawy rentowności na wszystkich kluczowych rynkach - dodaje.

Założony przez Rafała Brzoskę InPost to polski prywatny operator logistyczny z siedzibą w Krakowie. Spółka należy do grupy kapitałowej Integer.pl. Posiada łącznie niemal 28 tysięcy urządzeń paczkowych, z czego ponad 19 tysięcy w Polsce.InPost działa nie tylko w Polsce, ale i w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluxu.

Od 2021 roku notowany jest na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Spółka wyceniana jest na 5,1 mld euro.

