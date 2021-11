Wznowiono loty do Gdańska z lotniska w Lublinie

Polskie Linie Lotnicze LOT wznowiły połączenie z Lublina do Gdańska - poinformował w środę rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski. Kierunek został uruchomiony po raz pierwszy poza sezonem wakacyjnym.

Jak przekazał rzecznik portu, loty będą odbywały się jeden raz w tygodniu, w soboty.



- Samolot z Portu Lotniczego Lublin wystartuje w sobotę o godzinie 8:50, a już o 10:05 wyląduje na lotnisku w Gdańsku. Połączenie powrotne, tego samego dnia, rozpoczyna się o godz. 10:55. Na lubelskim lotnisku samolot kończy lot o 12:05 - powiedział Jankowski.



Dodał, że loty do Gdańska były uruchamiane z lubelskiego lotniska kilkukrotnie sezonowo, w okresie wakacyjnym.



- Tym razem po raz pierwszy loty do Gdańska będą przez cały rok. To nowy pomysł Polskich Linii Lotniczych, że poza sezonem wakacyjnym pojawia się ten kierunek - zaznaczył.



- W okresie wakacyjnym połączenie do Gdańska nieodmiennie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu. Mam nadzieję, że będzie tak przez cały rok. Możliwość korzystania z uroków Trójmiasta, zobaczenia Morza Bałtyckiego w zimowej odsłonie zaledwie po godzinnym rejsie jest niezwykle kusząca - powiedział prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.



Lotnisko w Lublinie zostało oddane do użytku w 2012 roku. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty do kodu D, czyli wielkości Boeing 767 czy Airbus A310.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl