Z powodu koronawirusa w transporcie kolejowym mamy zmniejszoną liczbę pociągów i pasażerów. Nie oznacza to, że zerwane zostały jakieś połączenia z miejscowościami - powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że wzrasta liczba pociągów przewożących towary.

Adamczyk w "Sygnałach Dnia" radiowej Jedynki zapewnił, że zarządzający transportem kolejowym "czynią olbrzymie wysiłki" w kierunku ochrony przed koronawirusem.

"W transporcie pasażerskim mamy zmniejszoną ilość pociągów. Ale zmniejsza się ilość pasażerów" - powiedział.

Przekazał, że w poprzedniej dobie wyjechało na tory - w sumie z pociągami towarowymi - o półtora tysiąca mniej pociągów. "Co nie znaczy, że zerwane zostały połączenia z jakimikolwiek miejscowościami. Nie. Może być mniej pociągów, ale nigdy nie będzie tak - dotrzymaliśmy słowa na wiosnę i zrobimy to teraz - żeby do jakiejś miejscowości nie przyjechał pociąg, bo zostanie zawieszony" - zapewnił szef resortu infrastruktury.

Jak dodał, "wzrasta ilość pociągów przewożących towary". "Z czego bardzo się cieszę, bo to oznacza, że PKP PLK ma utrzymanie, a polska gospodarka ma się wbrew pozorom dobrze, bo jeżeli dużo towarów jedzie pociągami, to oznacza, że jest zapotrzebowanie na transport i jest zapotrzebowanie przemysłu" - wyjaśnił Adamczyk.