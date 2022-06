Wzrośnie przepustowość przejścia Korczowa-Krakowiec dla TIR-ów

Zakończyliśmy rozmowy z ukraińskimi partnerami na polsko-ukraińskim przejściu Korczowa-Krakowiec; w ciągu 7 dni zasadniczo wzrośnie przepustowość przejścia dla pojazdów TIR - oświadczył w środę wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk.

Podziękował jednocześnie resortom spraw wewnętrznych i administracji, infrastruktury, finansów, rolnictwa, a także Straży Granicznej, wojewodzie podkarpackiej Ewie Leniart i ukraińskiemu ministrowi infrastruktury Ołeksandrowi Kubrakowi.

1 czerwca w Kijowie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. W czasie tego spotkania podpisano osiem memorandów, w tym dotyczące zasadniczego wzmocnienia i usprawnienia przejść granicznych z Ukrainą.

Dworczyk w środę rano w Polskim Radiu 24 zapowiadał, że dojdzie do spotkania zespołów roboczych na jednym z przejść granicznych z partnerami ukraińskimi i "będziemy na miejscu starali się doszlifować decyzje i nową organizację związaną z przepustowością tego przejścia". Zaznaczył, że jest to "program pilotażowy, który ma skokowo zwiększyć możliwości przekazywania, przepuszczania de facto - oczywiście z kontrolą - samochodów ciężarowych z Ukrainy do Polski, z Polski na Ukrainę".

