Wzrost pasażerów na lotnisku w Modlinie o ponad 100 proc.

Od stycznia do końca października 2022 r. lotnisko w Modlinie obsłużyło 2 698 868 pasażerów i 19 423 startów i lądowań - poinformował port. W samym październiku z lotniska skorzystało 304 958 podróżnych.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin.

- W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2022 roku lotnisko obsłużyło 2 698 868 pasażerów i 19 423 operacje startów i lądowań. To odpowiednio 101,2 proc. wolumenu pasażerów i 106,9 proc. operacji startów i lądowań w stosunku do pierwszych dziesięciu miesięcy roku 2019, co plasuje lotnisko Warszawa-Modlin w czołówce polskich portów lotniczych pod względem tempa odbudowy ruchu pasażerskiego - przekazał port.

128 proc. wzrostu ilości pasażerów w porównaniu z 2019 r.

- Biorąc pod uwagę przewozy pasażerskie jest to również szósty najlepszy miesiąc w historii lotniska, przy czym wcześniej rekordowe przewozy zostały odnotowane także we wrześniu, sierpniu, lipcu, czerwcu i maju br. - podał port.

Wzrosty odnotowano również w porównaniu z październikiem 2021 roku: 140,5 proc. obsłużonych pasażerów i 109 proc. operacji.

- W najlepszym pod względem przewozów miesiącu roku 2019 - sierpniu - obsłużono 303 133 pasażerów, co oznacza, że październik 2022 roku był lepszy nawet od wspomnianego okresu, stanowiącego część wysokiego sezonu turystycznego - zauważyło lotnisko.

Londyn, Dublin, Mediolan, Ryga i Rzym. Oraz Kiszyniów

P.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Tomasz Szymczak przypomniał, że lotnisko w październiku rozpoczęło współpracę z nowym przewoźnikiem i nowym kierunkiem. 31 października loty między Modlinem a Kiszyniowem zainaugurował Air Moldova.

- Loty odbywają się 3 razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i soboty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości nawiązania współpracy z Air Moldova i liczymy na to, że duża liczba pasażerów chętnie skorzysta z połączenia do Kiszyniowa. To ważny krok w rozwoju naszego lotniska i rozszerzania jego oferty - powiedział Tomasz Szymczak.

