Airbus odnotował 11 proc. wzrost zamówień na samoloty w stosunku rok do roku względem 2022. W pierwszych 7 miesiącach 2023 r. firma przyjęła zamówienia na 381 swoich konstrukcji.

Te informacje przekazano w piątek 4 sierpnia. W lipcu, który poprawił te wyniki, przyjęto zamówienia na 65 samolotów. Tę liczbę potwierdziła, także w piątek, agencja Reuters.

Zamówienia zaczęły spływać dopiero w maju i potem w czerwcu

Zauważa się, że początek roku był dla europejskiego koncernu lotniczego dość powolny. Nie obfitował w bardziej spektakularne umowy na samoloty z liniami lotniczymi. One w końcu stanowią najbardziej istotnego klienta Airbusa. Zamówienia zaczęły spływać dopiero w maju i potem w czerwcu. Dobre wyniki z lipca sugerują, że firma jest na fali wznoszącej. Roczny cel sprzedażowy, jaki wyznaczyła sobie firma z francuskiego Blagnac to 720 oddanych w 2023 r. samolotów.

Ostatnimi klientami, jacy zdecydowali się zakupić europejskie samoloty są linie lotnicze Pegasus Airlines. Kupują one 36 samolotów. Obok nich w ostatnim czasie warto zaznaczyć kontrakt na 13 samolotów typu A321XLR, które kupują linie lotnicze Icelandair. Jest jeszcze duży kontrakt budżetowej linii lotniczej Wizz Air. Podpisała wiążący kontrakt na dodatkowe 75 samolotów z rodziny A321neo z Airbusem.

W podsumowaniu danych, jakimi podzielił się Airbus można zauważyć, że do tej pory w 2023 r. był obiecujący dla koncernu. Ma on zawartych 1101 umów na samoloty. Pewne jest, że nie wszystkie uda się wyprodukować w tym roku, ale liczba jest imponująca. Najwięcej zamawiających to klienci indyjscy.

Airbus nie ujawnił wszystkich nazw firm, jakie zdecydowały się kupić jego konstrukcje.

Statystyki z lat minionych i prymat Airbusa od 2019 r.

W minionym roku Airbus, który jest obecnie największym na świecie producentem samolotów, przekazał 84 klientom 661 samolotów. Było to o tyle ważne wskazanie, że liczby rosną. Wynik, jaki w 2022 r. osiągnął Airbus, był o 8 proc. wyższy niż ówczesny roczny plan. Potwierdził tym swój prymat na świecie czwarty rok z rzędu. Tak dobra passa uzasadnia, dlaczego firma chce w tym roku oddać aż 720 samolotów.

Airbus to międzynarodowa firma lotnicza produkująca samoloty. W jej portfolio są jednak i inne technologiczne przedsięwzięcia. Produkuje sprzęt obronny dla wojska, prowadzi przedsięwzięcia z sektora kosmicznego i produkuje wyselekcjonowaną serię śmigłowców.

Od roku 2019 jest niekwestionowanym liderem w produkcji samolotów pasażerskich dla linii lotniczych. Łączy się ten fakt z problemami jego głównego rywala, jakim jest Boeing, którego problemy wizerunkowe i dwie katastrofy samolotów tego producenta, odbiły się na wiarygodności amerykańskiego rywala Europejczyków.

