Z kilku tysięcy chętnych do pracy w PAŻP nadaje się tylko 25 osób

Podczas ostatniej sejmowej Podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowały o efektach zakończonego w marcu naboru na kontrolera ruchu lotniczego. Do pracy przy nadzorze polskiego nieba zgłosiło się 4 tysiące kandydatów. Zatrudnienie ma szansę znaleźć jednak jedynie… 25 osób.

- W tej chwili z 4 tysięcy kandydatów zostało wstępnie zakwalifikowanych 1 tysiąc. Na samo szkolenie z założeniem, że „dociągniemy” kandydatów do licencji mamy w tej chwili 25 osób. Początek drugiego dwuletniego kursu jest zaplanowany na listopad tego roku - powiedział w środę (9 czerwca) Maciej Rodak, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Ze względu na pandemię koronawirusa nabór na kontrolera ruchu lotniczego nie był organizowany od dwóch lat. W wyniku zmian regulaminu wynagradzania (które doprowadziły do wybuchu konfliktu między kontrolerami, a władzami Agencji) oraz w związku z naturalną rotacją kadr, PAŻP ma obecnie poważne problemy z odpowiednim obłożeniem wszystkich stanowisk w kraju.

Dlatego efekt naboru na szkolenie na kontrolera nie satysfakcjonuje nowej prezes PAŻP.

- Jest to bardzo nieliczna grupa ludzi, która finalnie zdaje egzamin. W chwili obecnej bardzo mocno pracujemy nad nowym układem szkoleń i sposobem ich prowadzenia. Jesteśmy na etapie tworzenia tego na nowych zasadach - oznajmiła prezes PAŻP Anita Oleksiak.

Kandydaci, by móc aplikować, muszą mieć wykształcenie średnie, świetnie znać język angielski w mowie i piśmie, biegle posługiwać się językiem polskim oraz mieć nienaganną dykcję.

Proces rekrutacji i dalsze szkolenie sprawdzają predyspozycję do pełnienia zawodu kontrolera ruchu lotniczego, a więc odporność na stres, pracę pod presją, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie i umiejętność pracy w grupie przy jednoczesnym byciu indywidualistą, podejmującym samodzielne decyzje.

- Jesteśmy grupą deficytową. Póki co niezbędną. Póki sztuczna inteligencja i najnowsze zdobycze technologii nas nie zastąpią, to będziemy po prostu potrzebni. Nie ma innej możliwości, by zachęcić ludzi do pracy w tym zawodzie, jak płacić dużo na obecnie wypracowywanych zasadach - stwierdził Andrzej Fenrych, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Wyszkolenie jednego kontrolera to dla Agencji koszt od 600 tys. do 1 mln zł. W trakcie nauki, każdy kursant otrzymuje minimalne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę. Zarobki już pełnoprawnych kontrolerów stanowią z kolei kwoty od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych brutto miesięcznie, w zależności od stażu i zajmowanego stanowiska operacyjnego.

