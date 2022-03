Z Łodzi wyruszył pociąg, który zabierze z granicy ukraińskich uchodźców

Z Łodzi w kierunku wschodniej granicy wyruszył w sobotę specjalny pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, którym przywiezieni zostaną uchodźcy z Ukrainy. Ukraińcy mają dotrzeć do Łodzi w niedzielę rano. Władze Łódzkiego już przygotowały dla nich miejsca noclegowe.

"Otrzymałem prośbę z Zarządzania Kryzysowego w Warszawie o pomoc w zorganizowaniu transportu dla uchodźców wojennych z granicy polsko-ukraińskiej. Nasza odpowiedź była natychmiastowa. Potrzebowaliśmy zaledwie dwóch-trzech godzin do zorganizowania potrzebnego transportu - zapewni go Łódzka Kolej Aglomeracyjna" - poinformował marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber podczas briefingu prasowego zorganizowanego na zapleczu technicznym ŁKA tuż przed odjazdem pociągu - w sobotę ok. godz. 18.

Nad uchodźcami w pociągu będzie czuwała pomoc medyczna i liczna grupa wolontariuszy. Skład powróci do Łodzi w niedzielę w godzinach porannych. Osoby, które nim przyjadą, znajdą zakwaterowanie przede wszystkim w miejscach przygotowanych przez łódzki Urząd Wojewódzki. Na razie nie wiadomo, ilu Ukraińców skorzysta z tego transportu.

"Chcemy zapewnić tym wszystkim osobom, które przywieziemy, chwilę oddechu, spokoju po tych strasznych przeżyciach, które mają miejsce w ich kraju, po marszu do granicy" - zaznaczył marszałek.

Schreiber przypomniał, że Urząd tworzy bazę wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w pomoc uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy. Chętni powinni wypełnić i odesłać formularz, który znajduje się na stronie www.lodzkie.pl/ukraina.

