Z lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach czartery do Turcji

Od 21 czerwca z lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach będą uruchomione loty czarterowe do Turcji - poinformowało lotnisko. Są to pierwsze w tym sezonie loty czarterowe z tego portu lotniczego.

Rzecznik prasowy portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach Dariusz Naworski poinformował PAP, że czartery do Antalyi w Turcji zostaną uruchomione 21 czerwca i będą realizowane do 20 września. "Połączenia będą realizowane w każdą środę" - dodał Naworski. Lot na tej trasie będzie trwał ok. 3 godzin, a połączenia będą realizowane maszynami, które na pokład zabierają 189 pasażerów.

Loty czarterowe na trasie Szymany - Antalya zostaną uruchomione przy współpracy z Itaką.

"Rozwój siatki połączeń czarterowych to ważny element naszej działalności i liczę, że turecka Antalya przetrze szlaki dla dalszej współpracy z naszym nowym partnerem - Itaką, która zaowocuje nowymi wakacyjnymi kierunkami prosto z Mazur w kolejnych sezonach" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach Wiktor Wójcik.

Lotnisko zapowiedziało, że klienci Itaki będą mogli skorzystać z darmowego parkingu na Lotnisku Olsztyn-Mazury w ramach specjalnej promocji.

Z Szyman regularnie realizowane są połączenia do Londynu oraz Dortmundu, a także Krakowa i Wrocławia.

