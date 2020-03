Z rozkładu Kolei Śląskich zniknie 95 pociągów

Koleje Śląskie (KŚ) wprowadzają od najbliższego poniedziałku kolejne ograniczenia w kursowaniu pociągów w związku z zagrożeniem epidemicznym. Wraz ze znacząco mniejszą liczbą pasażerów z rozkładu wypadnie 95 pociągów, trasy niektórych zostaną skrócone – podał w piątek przewoźnik.

Z uwagi m.in. na ograniczenie działalności uczelni i szkół oraz przejście wielu osób na pracę zdalną KŚ, podobnie jak inni przewoźnicy, obserwują wyraźne zmniejszenie liczby podróżnych.

Przewoźnik przekonuje, że ograniczenie połączeń nie powinno w żadnym stopniu wpłynąć na komfort podróżnych.

Wszystkie szczegóły dotyczące odwołanych lub skróconych kursów można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika.

Należące do samorządu woj. śląskiego KŚ już wcześniej ograniczyły - o ok. 13. proc. - liczbę kursujących pociągów. Teraz, zgodnie z zapowiedzią, ogłosiły drugą fazę zmian w rozkładzie - zniknie z niego 95 pociągów, czyli ok. 25 proc. wszystkich kursujących.



Jak zaznaczyła rzeczniczka KŚ Magdalena Iwańska, w najbliższą sobotę i niedzielę pociągi będą jeździły jeszcze według standardowego rozkładu jazdy na weekend, od poniedziałku wejdą w życie istotne zmiany - część kursów będzie odwołana w całości, część natomiast będzie obowiązywać w skróconych relacjach. W niektórych przypadkach zmienione zostaną dotychczasowe godziny kursowania.

Jak zaznacza przewoźnik, zmiany wprowadzone są poza godzinami szczytów komunikacyjnych oraz w przypadku krótszych relacji. Oznacza to, że nadal bez problemu będzie można korzystać z najważniejszych kursów, które zapewniają np. dojazd i powrót z pracy - zapewnia.

"W związku z zagrożeniem epidemicznym od dłuższego czasu staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby zapewnić naszym podróżnym maksimum bezpieczeństwa - są to zarówno działania w obrębie np. wzmożonego czyszczenia naszych pociągów, jak i z zakresu obsługi podróżnych" - zaznaczyła Iwańska.

"Przez dłuższy czas monitorowaliśmy zainteresowanie poszczególnymi kursami, tak aby ewentualne ograniczenia nie dotknęły w znacznym stopniu naszych podróżnych. Aby jeszcze bardziej złagodzić ten proces, wprowadzaliśmy zmiany stopniowo, w dwóch etapach" - dodała.

Od poniedziałku w woj. śląskim będzie nie tylko mniej pociągów, ale też tramwajów. Organizujący transport w zrzeszającej 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) poinformował, że od najbliższego poniedziałku tramwaje w GZM będą kursować zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi dotychczas w soboty, zaś w soboty - tak jak dotąd w niedziele. ZTM nie wyklucza również wprowadzenia kolejnych ograniczeń w liczbie połączeń, również w komunikacji autobusowej i trolejbusowej.

Od piątku i soboty funkcjonowanie komunikacji miejskiej ograniczają też samorządy Częstochowy i Rybnika, także tłumacząc to dużym spadkiem liczby osób korzystających z transportu publicznego.