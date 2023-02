Z UE popłyną pieniądze dla polskiej kolei. Na magazynowanie energii

PKP Energetyka podpisała umowę o partnerstwie w ramach Europe’s Rail Joint Undertaking. Wartość projektów, które będą realizowane przez spółkę do 2026 roku w ramach tej inicjatywy to prawie 3,4 mln euro, zaś w dłuższej perspektywie (do 2031 roku) będzie to kolejne 5,6 mln euro.

Partnerstwo Europe’s Rail JU kreuje i ustala kierunki badawczo-rozwojowe dla sektora kolejowego w perspektywie finansowej Horyzont Europa 2021-2027. Prace przygotowawcze do zbudowania polskiego ekosystemu w jego ramach trwały dwa lata. 18 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie otwierające, na którym 17 firm i organizacji złożyło podpisy pod deklaracją partnerstwa w obecności m.in. wiceministra ministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego, wiceministra edukacji i nauki Wojciecha Murdzka, prezesa Polskich Kolei Państwowych Krzysztofa Mamińskiego oraz dziekanów i profesorów jednostek naukowych.

PKP Energetyka zajmie się w projekcie magazynami energii

Partnerstwo zapewnia dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej w okresie całej perspektywy finansowej Horyzont Europa. Gwarantuje to możliwość realizacji prac badawczo-rozwojowych, w ramach których łączny poziom kosztów kwalifikowanych wynosi prawie 20,1 mln euro. Środki te będą sukcesywnie uruchamiane w trzech konkursach realizowanych w latach 2022-2031. PKP Energetyka otrzyma na swoje projekty warte 9 mln euro dofinansowanie w wysokości do 44,5 proc. kwoty projektu.

Celem projektów, za które odpowiada PKP Energetyka jest m.in. weryfikacja modelu magazynowania energii opartego o idee lokalnej współpracy odbiorców i wytwórców, budowa założeń i udział w tworzeniu algorytmów do modelu, czy też uruchomienie demonstratorów pracujących w sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka, służących zwiększeniu możliwości wytwórczych OZE i poprawiających efektywność lokalnego wykorzystania energii.

W planie około 300 magazynów energii dla polskiej kolei

- Jeden z planowanych demonstratorów ma potwierdzić możliwość zwiększenia mocy przyłączeniowej dla źródeł OZE w sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka z wykorzystaniem magazynów energii. Drugi ma zweryfikować możliwość współpracy magazynów energii z innymi elementami systemu zasilania na zasadzie „energy hubu”, przy zmniejszeniu strat sieciowych i zwiększeniu efektywności energetycznej procesu wytwarzania, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej. Razem z działającym już od dwóch latach magazynem energii w Garbcach, kolejne magazyny będą stanowiły bazę do budowy około 300, sprofilowanych i dostosowanych, takich ekosystemów w Polsce - wyjaśnia Piotr Obrycki, dyrektor Biura Badań i rozwoju w PKP Energetyka.

