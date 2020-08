Za blisko 230 mln zł Dąbrowa Górnicza zyska węzeł przesiadkowy przy głównym dworcu

Umowę na budowę centrum przesiadkowego przy głównym dworcu kolejowym w Dąbrowie Górniczej podpisały w poniedziałek (10 sierpnia) z wykonawcą miejscowy samorząd i spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Warte 229 mln zł brutto przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane w ciągu blisko trzech lat.

"Podpisaliśmy umowę na budowę centrum przesiadkowego i przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w centrum miasta. Powstaną m.in. 2 tunele, 2 nowe odcinki dróg, 3 nowe ronda i prawie 400 miejsc parkingowych. Trzymajcie kciuki i obserwujcie, jak przez najbliższe prawie 3 lata będą zmieniać się okolice dworca" - napisał na swoim facebookowym profilu prezydent miasta Marcin Bazylak.

Dąbrowa Górnicza to najbardziej wysunięty na północny wschód duży ośrodek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kilka lat temu miejscowy samorząd rozpoczął program "Promowanie zielonej mobilności...", zakładający ofertę komunikacji zbiorowej konkurencyjną dla transportu indywidualnego.

Miasto nawiązało współpracę ws. jego założeń i realizacji z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Kluczowym założeniem "Promowania zielonej mobilności..." stała się poprawa dostępności do dąbrowskich dworców kolejowych: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice. Następnie PLK i miasto w uzgodnieniu przygotowały projekty.

Przy głównym dworcu założono budowę centrum przesiadkowego - z parkingami typu Park & Ride oraz dla rowerów i bezkolizyjnym połączeniem do ul. Kościuszki. Zaplanowano przejście podziemne łączące perony z budynkiem dworca i nowymi parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz przebudowę peronów i układu torów stacji, który w przyszłości ma umożliwić rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i lokalnego.

Przewidziano też nową drogę łączącą ul. Kolejową i Kościuszki z ul. Sobieskiego i zastąpienie tunelem drogowym na przedłużeniu ul. Kościuszki (do ul. Limanowskiego) przejazdu kolejowego na ul. Konopnickiej; w miejsce przejazdu założono podziemne przejście dla pieszych i rowerzystów. Postępowaniem objęto też przebudowę ul. Kolejowej - od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej.

W postępowaniu na te prace, ponowionym wobec uzyskanych wcześniej zbyt wysokich cen, w maju br. miasto wybrało konsorcjum Nowak Mosty i Complex, które po aukcji elektronicznej zaproponowało cenę ok. 229 mln zł brutto. Z tym wykonawcą w poniedziałek zawarto umowę.

W kolejnym etapie przedsięwzięcia dąbrowski samorząd ogłosił na początku lipca br. przetarg na budowę centrum przesiadkowego w Gołonogu wraz z likwidacją tamtejszego przejazdu kolejowego, który - podobnie jak w centrum - zostanie zastąpiony tunelem. Planowane jest przejście podziemne łączące budynek dworca z peronami oraz parkingami w rejonie ul. Piecucha i Parkowej. Tak jak w centrum, także w Gołonogu przebudowane będą tory i perony.

Do dwóch etapów unijnego projektu dotyczącego "Promowania zielonej mobilności..." samorząd otrzymał m.in. dofinansowanie w dwóch naborach konkursu dot. transportu niskoemisyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20: 23,7 mln zł - do wartego 28,1 mln zł I etapu swojego projektu oraz w wysokości 56,6 mln zł do II etapu, szacowanego na 67,3 mln zł.



Dąbrowski projekt - zgodny z założeniami tzw. Kolei Metropolitalnej - dofinansowuje też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: w tym roku 10 mln zł, a w przyszłym - 16 mln zł.

Jednym z pierwszych zadań "Promowania zielonej mobilności..." była budowa przejścia podziemnego pod stacją Ząbkowice, które w lutym ub. roku zastąpiło wcześniejszą kładkę nad torami. Wykonana przez PLK, współfinansowana przez miasto inwestycja prowadzi sprzed dworca na perony stacji Ząbkowice, ale też łączy dwie części dzielnicy. W październiku ub. roku w rejonie dworca w Ząbkowicach miasto oddało przebudowany układ komunikacyjny z niewielkim węzłem przesiadkowym.

Poza budową centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, cały program zakłada m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowywaną tam przez spółkę Tramwaje Śląskie.