Za boomem na polskich lotniskach pójdą ceny biletów

Wzrost liczby latających pasażerów w Polsce może być skokowy - przewiduje prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) w rozmowie z WNP.PL. Rynek się powiększy, ale czy to oznacza, że będzie taniej? A może wręcz przeciwnie, ceny biletów lotniczych pójdą w górę?

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) zaprezentował najnowsze prognozy dla branży lotniczej. W najbardziej optymistycznym wariancie w 2040 r. na polskich lotniskach odprawionych zostanie 116,5 mln pasażerów.

Dla porównania – w 2022 r. było niespełna 41 mln podróżnych. W pierwszym półroczu tego roku to już ponad 23 mln osób.

Hossa sektora może się jednak skończyć i to pomimo prognozowanych wzrostów odprawianych pasażerów w Polsce.

Prognoza dla branży lotniczej, którą Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) przygotował we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, obejmuje projekcję liczby pasażerów i operacji pasażerskich dla Polski na lata 2022-2040. Została przygotowana w trzech wariantach: bazowym (96 mln pasażerów w 2040 r.), wysokim (116 mln) i niskim (85 mln).

Podczas przygotowywania prognozy zostały uwzględnione m.in. statystyki z lat ubiegłych, sytuacja gospodarcza Polski i innych krajów UE, przepustowość polskich portów lotniczych, a także otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) zaplanowane na rok 2028.

Bez względu na wariant, to badanie dało jasny sygnał – Polacy chcą i będą coraz więcej latać.

To bez wątpienia efekt boomu popandemicznego, które niesie teraz całą branżę – po doświadczeniu zamknięcia w domach chcemy podróżować, czuć się przez to swobodnie i zapomnieć o traumatycznym dla niektórych lockdownie.

Dowodem na takie zbiorowe relacje układające się w trend są wyniki przewoźników w Europie - z uwzględnieniem także finansów Polskich Linii Lotniczych LOT.

Latamy więcej, godząc się na wyższe koszty niż przed pandemią.

- Ważnym czynnikiem, który obecnie wpływa na ceny, jest dostępność samolotów. Są opóźnienia w dostawach nowych maszyn, a to wpływa na dostępność miejsc, które można sprzedać podróżnym. Jeżeli mniej można sprzedawać, to ceny automatycznie idą do góry. To jest obecnie wąskie gardło – wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Rynek szybko się przegrzeje? To całkiem możliwe

Ta hossa sektora może się jednak skończyć i to pomimo prognozowanych wzrostów odprawianych pasażerów w Polsce.

- Może się okazać, że nastąpi pewne nasycenie. Jeśli ceny będą dalej utrzymywały się na tak wysokim poziomie, to część pasażerów zacznie rezygnować z latania, mówiąc, że czują się już nasyceni i trzeba zrobić sobie przez chwilę przerwę – mówi szef Urzędu.

W rozmowie z WNP.PL Samson jednak uspokaja, sugerując, że gdy linie lotnicze zauważą, że popyt trochę zaczyna się zmniejszać, to nastąpi dość szybka reakcja i obniżka cen.

Kolejnym aspektem, który może spowodować spadek kosztów zakupu biletu, będzie większa dostępność nowych samolotów na rynku. To poprawić może się już w najbliższych kwartałach dzięki trwałemu odbudowaniu łańcucha dostaw, który w pandemii oraz na początku wojny w Ukrainie spowodował drastyczny spadek dostępności części do samolotów.

Wpływ latania na klimat, nowe paliwa – to wszystko odbije się na cenie biletu

I to koniec dobrych informacji, bo zbliżamy się coraz szybciej do nowych wymagań środowiskowych, które obejmą wkrótce lotnictwo.

W październiku 2021 r. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) przyjęło rezolucję przewidującą osiągnięcie przez branżę lotniczą neutralności klimatycznej do 2050 r. Plany IATA przewidują, że do 2025 r. produkcja SAF (zrównoważonego paliwa lotniczego - Sustainable Aviation Fuel), powinna wynieść 2 proc. łącznego zapotrzebowania na paliwo, a do 2030 r. 5,2 proc. przewidywanego łącznego zapotrzebowania na paliwo lotnicze. Do 2035 r. to już 17 proc. zapotrzebowania.

Zazielenianie się lotnictwa wymuszają także zapisy prawa unijnego wpisane w obszerniejszą strategię Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal).

SAF wytwarzany jest z bardziej ekologicznych surowców, takich jak oleje odpadowe pochodzenia organicznego (np. zużyty olej spożywczy) lub odpady leśne i rolnicze. Część produkcji oparta jest o zielony wodór i wychwycony z powietrza dwutlenku węgla.

Zrównoważone paliwo lotnicze nie jest jeszcze dostępne na dużą skalę, co powoduje, że jest ono obecnie 3 lub nawet 4 razy droższe niż tradycyjne paliwo JET.

- Może się okazać, że koszty wykonania rejsu będą wyższe ze względu na nowe regulacje środowiskowe. Czynnikiem kosztogennym będą biopaliwa. Jeśli dyrektywy będą zakładały wykorzystanie tych paliw na określonym poziomie, to spodziewamy się podniesienia kosztów jednostkowego przelotu o 20 proc. – przewiduje prezes ULC.

Nowa infrastruktura na lotniskach będzie obniżać koszty podróży

I tu znów pora, by obniżyć trochę napięcie – na cenę duży wpływ będzie miało to, co wydarzy się w najbliższych latach na ziemi. Prognozowany wzrost liczby podróżnych w Polsce spowoduje, że niektóre lotniska mogą się "zapchać".

ULC, publikując prognozy, wskazał newralgiczne miejsca, dając jasny sygnał władzom wybranych portów, by te ruszyły z niezbędnymi inwestycjami w twardą infrastrukturę, w tym w nowe terminale.

- Jeśli lotniska zwiększą swoją przepustowość, a linie lotnicze zdecydują się operować w Polsce większą liczbą samolotów, to może się okazać, że ceny spadną. Jeżeli podaż będzie większa, to przewoźnicy będą musieli reagować ceną, by zapełnić samoloty – przekonuje prezes Samson.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl