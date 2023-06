Za lot bezpośredni trzeba będzie słono zapłacić

Najdłuższy planowany rejs lotniczy będzie droższy aż o 20 proc. w porównaniu z lotem na tej samej trasie, ale z przesiadką.

Jak donosi Bloomberg, planowane na 2025 rok bezpośrednie połączenia lotnicze z australijskiego Sydney do Londynu i Nowego Jorku będą aż o 20 proc. droższe niż pokonanie tej samej trasy, lecz z jedną przesiadką.

Jak informują specjaliści, australijski przewoźnik lotniczy Qantas kalkuluje, że bilety na tej trasie będą kosztować aż o 20 proc. więcej niż dwa bilety na przykład z Sydney do Los Angeles i dalej do nowego Jorku, czy z Sydney do Singapuru i dalej do Londynu.

To o tyle ciekawe, że najbardziej paliwożerna część lotu to start i lądowanie. W porównaniu z nimi lot na wysokości przelotowej jest dość tani.

Dlaczego więc pomimo wyeliminowania jednego startu i lądowania lot bezpośredni ma być droższy?

Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze australijski przewoźnik uważa, że bezpośredni lot może kosztować więcej, bo pozwoli zaoszczędzić kilka godzin czasu na podróż. Obecnie nawet w dobrym układzie z przesiadkami lot z Londynu do Australii trwa zwykle 23-24 godz. Bezpośrednie połączenie ma być krótsze o nawet ponad 4 godz.

To nie wszystko tak długotrwały lot będzie wymagał zwiększonej załogi i personelu pokładowego. Oznaczać to będzie mniej miejsc pasażerskich.

Kolejnym czynnikiem jest koszt samolotu. Trasy mają obsługiwać specjalne wersje Airbusa A350, które są kosztowniejsze nie normalny samolot.

Obecnie najdłuższym bezpośrednim połączeniem jest lot z Singapuru do Nowego Jorku (lotnisko JFK), planowo trwa on 18 godz. 40 minut.

