Za problemy kurierów zapłacimy skokowym wzrostem cen usług

29 września kurierzy i dostawcy obchodzą swoje święto. Upowszechnienie tego typu pracy i rozwój rynku wymaga od firm wielkich nakładów, by usprawnić proces logistyczny usprawnić i by był on dla wszystkich akceptowalny cenowo. Jest też sporo do roboty w kwestii praw pracowników.

Najwięksi gracze na rynku - InPost, Poczta Polska czy DHL - inwestują miliony w nowoczesne sortownie, automatyzację załadunku samochodów kurierów oraz w nowoczesne aplikacje, które poprawiają całą logistykę związaną z dowozem ładunku. Rozmawiamy z kierownictwem tych firm.

Jest wyraźny problem z dostępem do kierowców transportów powyżej 3,5 t. Firmy kurierskie tę dziurę muszą załatać przed grudniowym szczytem w branży, by uniknąć problemów.

Wyzwaniem dla sektora są prawa pracownicze. Większość pracujących w branży KEP (kurierów, przesyłek ekspresowych i paczek) nie posiada podstawowej ochrony, które gwarantuje prawo pracy. Sytuację stabilizuje jednak coraz większa koncentracja na rynku.

Liczba kurierów i dostawców w Polsce nie jest możliwa do dokładnego ustalenia. Mowa o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, którzy w dużej mierze pracują w oparciu o umowy nienazwane (nieuregulowana przez zapisy Kodeksu cywilnego) lub umowy cywilnoprawne zawarte między dwoma firmami (B2B).

To niewątpliwa zaleta dla firm kurierskich, które mogę w ten sposób dostosować liczbę potrzebnych rąk do pracy do natężenia wynikającego z tego, ile mają zleceń w danym momencie.

Rynek KEP (kurierów, przesyłek ekspresowych i paczek) swój złoty czas przeżywał w szczycie pandemii, gdy zamawianie towaru przez internet było często jedyną formą namacalnego kontaktu ze światem zewnętrznym - tym poza ścianami własnego mieszkania czy domu.

Teraz w branży krzywa wznosząca jest już bardziej wypłaszczona, a przez to pracy jest mniej.

Jak mówi Witold Solski, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych "wBREw", który jest związkiem samozatrudnionych, największym problemem dla kurierów jest brak prawa do wakacji oraz nierówna pozycja w sporze z pracodawcą.

- Unia Europejska, która przygląda się pracy kurierów w krajach Wspólnoty podnosi, że nie wolno zawierać umów niewolniczych z tzw. stawką zerogodzinową. Trzeba skończyć z praktyką, gdy wymaga się dyspozycyjności od kuriera, a płaci mu się tylko wtedy, gdy faktycznie praca została wykonana - dodaje szef związku "wBREw".

Pracę kuriera wykonuje coraz więcej grup zawodowych. Zaletą i problemem są obcokrajowcy

Gdy liczba zleceń z jakiegoś powodu spada, pracujący w sektorze zostają często sami - z koniecznością spłacania leasingu za pojazdy, którymi wykonują pracę (samochód lub rower). Dla związkowców, którzy prowadzą jednoosobowe działalności, to jaskrawy dowód na brak symetrii w relacji kurier - firma kurierska - kosztami dzielą się wszyscy, ale zyskami już nie.

- W tej chwili jest niedobór wykonawców tych usług. A to spowodowało, że pojawiło się wielu pracowników z zagranicy. Oni traktują tę pracę jako pracę okolicznościową, w niepełnym wymiarze godzin. Jest to tańszy pracownik, który godzi się na niewolniczy tryb pracy. To poprawia dostępność kurierów na rynku i w pewnym sensie stabilizuje na nim sytuację. To oczywiście domena głównie większych miast - podkreśla Witold Solski.

I to właśnie w dużych miastach sytuacja jest… najbardziej dynamiczna. W stolicy, czy na terenie aglomeracji miejskich w Polsce pracują tzw. kurierzy miejscy, którzy - głównie na jednośladach - mają za zadanie, po otrzymaniu "na szybko" zlecenia, dowieźć towar z punktu A do punktu B.

Mowa tu o kurierach dowożących pocztę czy przesyłki między firmami, ale także o dostawcach jedzenia i towarów spożywczych.

- Platformy internetowe podkreślają, że nie jesteśmy ich pracownikami. Dla nich jesteśmy podwykonawcami. Nasze wynagrodzenie jest trudne do przewidzenia. Naszą wypłatę danego dnia wylicza algorytm aplikacji. Raz za zlecenie można otrzymać 10 zł, a następnie za takie samo dostaje się już 5 zł. Następnego dnia, to już może być 15 zł. Nigdy tego nie wiemy - przedstawia problem Wojciech Drążek, który od ponad 10 lat jest kurierem miejskim w Warszawie.

Kurier pracownikiem. Już za 2-3 lata skokowo wzrosną ceny

Drążek działa w spółdzielni kurierskiej "Zentrale", która w 2020 roku zawiązała się w Warszawie. Teraz zrzeszenie działa na rzecz praw pracowniczych tej grupy kurierów. Temat sytuacji dowożących w miastach podnoszony jest już w wielu krajach Unii Europejskiej.

- Jest nadzieja, że Parlament Europejski przyjmie rezolucję, która zobowiąże kraje członkowskie do wprowadzenia prawa, które da pracującym dla platform internetowych prawa pracownicze. To, zanim się wydarzy, potrwa z 2-3 lata. Efektem tych zmian będzie jednak skokowe podniesienie cen za dowóz. Może nawet dwukrotne - ocenia Wojciech Drążek.

Zdaniem szefa Związku Zawodowego "wBREw" sytuacja współpracujących z firmami kurierskimi w Polsce zaczyna się powoli stabilizować. Wynika to ze zmian w sektorze polegających na coraz silniejszej koncentracji.

- Dochodzi do dość znacznego zagęszczania rynku. Te silne struktury uczą się już odpowiedzialności za pracowników. Presja na współpracujących z firmami kurierskim spada, bo pojawiło się ryzyko, że może dojść do sporów. Ludzie zaczęli się organizować w małe związki, m.in. taki jak nasz, i to zmienia sytuację, bo ci ludzie uzyskali ochronę pracowniczą - wyjaśnia przewodniczący Witold Solski.

Automatyzacja i informatyzacja w trosce o kuriera? Tak zmieniają się firmy KEP

Firmy kurierskie mocno zmieniły się w ostatnich latach. Chodzi o postęp technologicznych. Ten, w dużej mierze, wynika z presji klientów, ale korzystają też na nim kurierzy.

- Dzięki rozwiązaniom technologicznym ilość pracy fizycznej została zminimalizowana. Nasza jednostka pod Warszawą jest w pełni zautomatyzowana - kurier podjeżdża po odbiór przesyłek do własnego zsypu, który może pomieścić średnio 200 paczek, na zsyp trafiają przesyłki przesortowane po konkretnych trasach dla kurierów. Pracownicy mają specjalne szuflady z przenośnikami rolkowymi, które ułatwiają odbiór. W praktyce wygląda to tak, że kurierzy wyciągając taką tzw. szufladę na zsypie, załadowują przesyłki prosto do wnętrza samochodu - opisuje proces Marcin Ciecierski, kierownik zautomatyzowanego terminala W2 w DHL Parcel.

Obecnie DHL Parcel to ponad 3000 pracowników i 4000 kurierów.

Problemem dla firm kurierskich jest dostęp do kierowców transportów powyżej 3,5 t.

- W związku ze zbliżającym się szczytem paczkowym, jak co roku zakładamy wzmocnienie zespołu tak, by wszystkie przesyłki dotarły na czas. Okres szczytu paczkowego wpływa na zwiększenie zatrudnienia w tym czasie o około 30 proc. Potrzebujemy nie tylko kurierów, ale także pracowników magazynowych - mówi nam Arkadiusz Stasiak, wiceprezes ds. operacyjnych DHL Parcel Polska.

W Poczcie Polskiej pracuje 1,9 tys. kurierów. Państwowy gigant też odczuwa niedobory na rynku pracy. Zarząd chwali się tym, że w ubiegłym roku podwyższał pensję pocztowcom aż trzy razy. W efekcie w 2022 roku zarobki w spółce wzrosły średnio o 972 złotych brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat.

Nowe sortery, aplikacje i automaty paczkowe. Ważny jest przerób

Inwestując Poczta Polska musi też reagować na działania konkurencji. Pod koniec ubiegłego miesiąca uruchomiony został nowy sorter paczkowy w lubelskiej sortowni. To druga z trzech nowoczesnych maszyn do automatycznego sortowania przesyłek KEP, które oddane zostały do użytku w tym roku. Wcześniej, w maju, podobne urządzenie zostało zainstalowane i uruchomione we Wrocławiu. Przed Pocztą jeszcze uruchomienie sortera w Lisim Ogonie.

- W najbliższych tygodniach przekazane zostanie nam do użytku nowe centrum logistyczne w Ciemnem pod Radzyminem, w którym również znajdzie się nowoczesny sorter. Naszym celem jest znaczący wzrost przychodów z przesyłek kurierskich oraz szybka obsługa rosnących wolumenów przesyłek e-commerce. Aby go osiągnąć, inwestujemy w modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego - uzupełnia Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

W InPost - gdy pytamy o rolę kuriera i tego, co robi firma, by poprawić warunki jego pracy - stawiają (na) paczkomaty.

- Kurier, który w tradycyjnej formule dostarcza przesyłki, dowozi "do drzwi" około 70-80 paczek. Natomiast kurier, który dowozi przesyłki do maszyn paczkowych, może ich dostarczyć nawet do 1000 odwiedzając tylko kilka punktów. To pokazuje, jak bardzo paczkomat i pomysł dostarczania w ten sposób przesyłek zautomatyzował pracę kurierską - podkreśla Wojciech Kądziołka z InPost, wskazując w ten sposób na rolę sieci paczkomatów w odciążaniu współpracujących z firmą kurierów.