Za trzy lata PKN Orlen zaoferuje liniom lotniczym ekologiczne paliwo SAF

PKN Orlen, dzięki budowanej w Płocku instalacji uwodorniania olejów roślinnych zaoferuje od 2025 r. liniom lotniczym niskoemisyjne paliwo SAF. Jak poinformował koncern, w instalacji będzie mógł produkować do 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie.

Nowe paliwo pozwoli na ograniczenie do 80 proc. emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w porównaniu z tradycyjnym paliwem lotniczym.

PKN Orlen będzie w stanie wyprodukować nawet do 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie.

Daniel Obajtek szacuje, że udział zrównoważonych paliw lotniczych w światowej konsumpcji będzie wynosił 3 proc. w 2030 r.

Paliwo SAF (Sustainable Aviation Fuel) będzie wytwarzane z posmażalniczych olejów spożywczych i jest odpowiednie dla obecnie stosowanych silników odrzutowych. Jak podkreślił PKN Orlen, pozwoli na ograniczenie do 80 proc. emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w porównaniu z tradycyjnym paliwem lotniczym.

Dzięki realizowanej w płockiej rafinerii inwestycji, PKN Orlen będzie w stanie wyprodukować nawet do 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie, co odpowiada ok. 50 proc. paliwa lotniczego produkowanego rocznie przez Grupę Orlen. Paliwo SAF pod względem chemicznym jest zbliżone do konwencjonalnych paliw do silników odrzutowych, może być mieszane z paliwem konwencjonalnym lub dodawane do niego - podkreślił koncern.

Nowa instalacja uwodorniania olejów

"Realizowana przez nas w Płocku instalacja uwodornienia olejów roślinnych umożliwi dostarczenie liniom lotniczym niskoemisyjnego paliwa SAF od 2025 roku, które pozwoli na ograniczenie do 80 proc. emisji w całym cyklu życia w porównaniu z tradycyjnym paliwem. Szacujemy, że udział zrównoważonych paliw lotniczych w światowej konsumpcji będzie wynosił 3 proc. w 2030 r. To szansa, którą musimy wykorzystać" - przekazał PAP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Jesteśmy liderem transformacji energetycznej, światowego trendu, który staje się faktem. Konsekwentnie inwestujemy i rozwijamy technologie, które umożliwią oferowanie naszym klientom czystych, zaawansowanych produktów, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności koncernu" - dodał Obajtek. Jak przypomniał, zgodnie ze swoją strategią Orlen2030, spółka na inwestycje w badania i rozwój w ciągu 10 lat wyda 10 proc. całej puli inwestycyjnej, czyli co najmniej 3 mld zł.

Według Orlenu jedną z odpowiedzi na wyzwania stojące przed branżą jest wykorzystanie technologii uwodornienia olejów roślinnych (HVO), która umożliwia przekształcenie surowców takich jak oleje roślinne, zużyte oleje posmażalnicze czy oleje z alg w biopaliwo lub w biokomponent do paliwa lotniczego.

Przewoźnicy lotniczy do 2050 roku mają być zeroemisyjni

PKN Orlen i PLL LOT podpisały porozumienie o współpracy przy wdrażaniu prośrodowiskowych rozwiązań pozwalających na spełnienie wymagań unijnego pakietu Fit for 55. Jak przypomniał koncern, przyjęta przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) uchwała NetZero zakłada, że do 2050 r. przewoźnicy lotniczy osiągną neutralność emisyjną.

"Paliwo ze zrównoważonych surowców jest jednym z elementów pośród wielu inicjatyw podejmowanych przez PLL LOT w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Cieszę się, że ten cel możemy realizować wspólnie z PKN ORLEN, regionalnym liderem w obszarze biorafinerii" - powiedział z kolei prezes PLL LOT Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie. "Zaufanie pasażerów do LOT-u jest dla nas nie tylko zaszczytem, ale i zobowiązaniem. Dbamy zarówno o bezpieczeństwo i komfort podróży, jak i dobro środowiska" - dodał Milczarski.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Orlen i LOT mają dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zrównoważonych paliw oraz wspólnie prowadzić działania, mające na celu ich wdrożenie w lotnictwie cywilnym, zgodnie z pakietem FIT for 55 i inicjatywą Refuel Aviation.

Jak podkreślił LOT, przewoźnik planuje wykorzystywać zrównoważone paliwa lotnicze w ramach prowadzonej strategii Destination ECO. Pomimo że regulacje prawne dotyczące wymogu stosowania zrównoważonych paliw w UE są obecnie w fazie uzgodnień, LOT chce wykorzystywać SAF na wszystkich połączeniach z portów lotniczych, do których będzie ono dostarczane przez PKN Orlen - zaznaczył przewoźnik. Stosowanie tego rodzaju paliw na rejsach krótkiego i dalekiego zasięgu przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla - ocenił LOT.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl