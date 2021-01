Zachodniopomorskie: Od 1 lutego wszystkie pociągi regionalne i aglomeracyjne wracają na trasy

Od 1 lutego zostaje przywrócone kursowanie wszystkich uprzednio zawieszonych pociągów regionalnych i aglomeracyjnych na okres kwarantanny narodowej – poinformowały służby prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

"Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jako organizator przewozów regionalnych zdecydował o przywróceniu kursowania wszystkich pociągów" - podały w komunikacie służby prasowe urzędu marszałkowskiego.

Przywrócenie od 1 lutego kursowania pociągów regionalnych i aglomeracyjnych, które 28 grudnia ub.r. zostały czasowo zawieszone na okres tzw. kwarantanny narodowej, ma wynikać "z luzowania obostrzeń epidemicznych, stopniowego odmrażania gospodarki i rosnącego zapotrzebowania na przewozy pasażerskie".

W komunikacie podano, że jedyną zmianą w stosunku do zaplanowanego rocznego rozkładu jazdy jest skrócenie relacji pociągu aglomeracyjnego Szczecin Gł. - Goleniów Port Lotniczy Szczecin oraz pociągu Goleniów Port Lotniczy Szczecin - Szczecin Gł. Oba pociągi ze względu na zanik ruchu lotniczego nie będą wjeżdżać na stację Goleniów Port Lotniczy Szczecin.

Od poniedziałku przywrócone zostanie także kursowanie w ruchu transgranicznym dwóch par pociągów do i z Berlina oraz dwóch par na linii do Lubeki. Kursy pozostałych pociągów pozostaną zawieszone do 13 lutego.

"Termin ten może zostać wydłużony w przypadku utrzymania ograniczeń w przemieszczaniu się przez granicę państwową" - poinformowały służby prasowe.