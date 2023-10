Zaczyna się jesienna fala strajków. W piątek będą utrudnienia na lotniskach

Przedstawiciele niemal wszystkich organizacji związkowych we Francji podjęli wspólną decyzję o przeprowadzeniu 13 października wspólnej akcji protestacyjnej. Strajkować będę głównie pracownicy służb publicznych, w tym kontrolerzy lotów, kolejarze, nauczyciele i lekarze.

Wspólna akcja protestacyjna central związkowych zaplanowana na 13 października tego roku we Francji oznacza, że rozpoczęła się już na poważnie jesień. To właśnie wiosną i wczesną jesienią nad Sekwaną odbywa się najwięcej strajków.

Tym razem nie ma jasno sprecyzowanych żądań kierowanych do rządu i pracodawców, poza zwyczajowym zwiększeniem płac w sferze budżetowej o co najmniej średnioroczny wskaźnik inflacji; równouprawnienie kobiet jeśli chodzi o poziom zarobków i możliwość awansu zawodowego.

W przypadku pracowników publicznej opieki medycznej, a także nauczycieli i wykładowców akademickich mowa jest o zwiększeniu nakładów na szkolnictwo i służbę zdrowia oraz zwiększenie stawek za nadgodziny.

Tym razem pracownicy państwowych kolei SNCF nie przedstawili oficjalnie żadnych żądań, ale będą jutro strajkować, bo bez problemów w korzystaniu przez pasażerów z pociągów TGV i połączeń w ramach sieci Intercity protest nie jest ważny.

Do kompletu dołączają się także kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy przewidują częściowe wstrzymanie obsługi samolotów we francuskiej przestrzeni powietrznej od północy 12 października do 14 października.

Ta informacja jest ważna dla pasażerów odlatujących najbliższy w piątek samolotami do Francji. Zgodnie z przewidywaniami, największe ograniczenia dotkną lotnisko Paris-Orly, gdzie redukcja połączeń wyniesie nawet 40 procent.

Na podparyskim lotnisku Beauvais anulowanych będzie 15 procent lotów. To właśnie tam latają linie niskokosztowe Ryanair i Wizz Air. Problemy będą mieli także pasażerowie lecący do Marsylii. Warto sprawdzić wcześniej, czy zaplanowany na 13 października lot nie został odwołany.