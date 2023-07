W sobotę o godzinie 14 z portu w Genui wyruszy w rejs dookoła świata żaglowiec szkolny włoskiej Marynarki Wojennej Amerigo Vespucci.

Wróci do portu z La Spezii 11 lutego 2025 r. Rejs będzie promował włoską gospodarkę, kulturę i styl życia „Made in Italy”, ale także kandydaturę kuchni włoskiej na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Podczas wyprawy jednostka po raz pierwszy w swojej historii okrąży południowy kraniec kontynentu amerykańskiego - podają włoskie media.

Kilka zdań o trasie po jakiej będzie pływał żaglowiec

Na początku rejsu żaglowiec zawinie do portów Morza Śródziemnego w Monako i Marsylii. Następnie zacumuje w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, Dakarze i Republice Zielonego Przylądka. Później przepłynie przez Atlantyk, zatrzyma się w Dominikanie, Kolumbii, Brazylii i Urugwaju. Potem zaplanowany jest 5-miesięczny postój techniczny w Buenos Aires, który potrwa do kwietnia 2024 r.

Następnie po raz pierwszy w swojej historii Amerigo Vespucci okrąży południowy kraniec kontynentu amerykańskiego przez Cieśninę Magellana lub Przylądek Horn, by wpłynąć na Ocean Spokojny. Zatrzyma się w Chile, Peru, Ekwadorze, Panamie.

Z meksykańskiego Acapulco popłynie bezpośrednio na Hawaje, stamtąd do Tokio, Manili (Filipiny), Darwin (Australia), Dżakarty (Indonezja), Singapuru, Bombaju i Karaczi (Pakistan). W końcowej fazie rejsu żaglowiec odwiedzi Abu Zabi, Dohę, Maskat w Omanie, Safadżę w Egipcie oraz Cypr. Powrót do macierzystego portu jednostki w La Spezii planowany jest na 11 lutego 2025 r. po przepłynięciu ok. 40 tys. mil morskich.

W sumie Amerigo Vespucci zawinie do trzydziestu jeden portów, odwiedzając dwadzieścia osiem krajów na pięciu kontynentach.

"Okręt Amerigo Vespucci i najlepsze okręty Marynarki Wojennej stanowią instrument naszej dyplomacji morskiej. Vespucci dołączy teraz do naszych jedenastu okrętów Marynarki Wojennej, które już operują na Morzu Śródziemnym, co jest rekordem. Ma to na celu ochronę interesów narodowych" - powiedział podczas ceremonii wypłynięcia żaglowca szef sztabu marynarki wojennej admirał Enrico Credendino.

"Historia Genui, podobnie jak historia Włoch, związana jest z panowaniem nad morzem. Vespucci jest znany jako najpiękniejszy statek na świecie" - dodał Credendino.

Załoga żaglowca będzie się wahać od 250 do maksymalnie 400 osób, przede wszystkim kadetów Akademii Marynarki Wojennej, ale też stale zaokrętowanych żołnierzy, ponieważ podczas nieobecności studentów statek będzie pływał ze stałą załogą.

Po raz pierwszy będzie gościł także badaczy z Uniwersytetu w Genui, w ramach projektu badania mórz opracowanego wspólnie z Instytutem Hydrograficznym Marynarki Wojennej.

Początek rejsu żaglowca pierwotnie planowany był na 2020 r., został przełożony przez pandemię COVID-19.

Amerigo Vespucci został zbudowany w 1930 r. w stoczni Castellammare di Stabia pod Neapolem, zwodowany 22 lutego 1931.

Z Pescary Miłosz Marczuk

