Zainaugurowano bezpośrednie połączenie czarterowe z lotniska Katowice na Kubę

Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT zainaugurował w sobotę połączenie czarterowe z lotniska Katowice do Varadero na Kubie. To czwarte bezpośrednie dalekodystansowe połączenie, uruchomione w tym roku z Katowic. Na przyszły rok port zapowiada czartery w kolejnych dalekich kierunkach.

Pyrzowickie lotnisko, gdzie po dziesięciu miesiącach tego roku udział czarterów w ruchu ogółem wyniósł 60 proc., jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych.

Prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik podkreślił w sobotę, iż w ramach realizacji przyjętej strategii rozwoju, port od lat tworzy przyjazne otoczenie m.in. do rozwoju czarterów.

"Ściśle współpracujemy z biurami podróży i liniami lotniczymi. Wspieramy promocję nowych kierunków, pomagamy w kwestiach operacyjnych, a co najważniejsze - ciągle rozbudowujemy infrastrukturę, dzięki czemu Katowice Airport to port bez ograniczeń. W 2022 r. spodziewamy się dalszego rozwoju bezpośrednich dalekodystansowych połączeń czarterowych z naszego lotniska" - powiedział prezes.

Uruchomione w sobotę bezpośrednie rejsy do Varadero na Kubie będą odtąd realizowane raz w tygodniu na zlecenie biura podróży Rainbow. Kierunek obsługiwany jest 252-miejscowym Boeingiem 787-8 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT.

Varadero to czwarte bezpośrednie dalekodystansowe połączenie czarterowe, które wystartowało z Katowice Airport w 2021 r. Na przełomie lutego i marca br. PLL LOT, również na zlecenie biura Rainbow, rozpoczął cotygodniowe loty do Cancun w Meksyku i Puerto Platy w Dominikanie. Z kolei biuro podróży TUI oferuje z Pyrzowic (także lotowskim Dreamlinerem) wyloty na wakacje do Punta Cany w Dominikanie. Kierunek obsługiwany jest co dziesięć lub jedenaście dni.

W tegorocznym sezonie zimowym, z pyrzowickiego lotniska dostępnych jest 19 połączeń czarterowych do 12 państw. Po cztery kierunki biura podróży oferują na Wyspy Kanaryjskie (Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote i Teneryfa) oraz do Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh i Taba); dwa dostępne są do Dominikany (Puerto Plata i Punta Cana) oraz po jednym do Maroka (Agadir), Omanu (Salala), Portugalii (Madera), Kenii (Mombasa), Kuby (Varadero), Meksyku (Cancun), Tanzanii (Zanzibar), Turcji (Antalya) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj).

W czasie największego kryzysu w historii branży lotniczej, wywołanego przez pandemię koronawirusa, na lotnisku Katowice rola przewozów czarterowych wzrosła. W przedpandemicznym roku 2019 z 4,84 mln obsłużonych w Pyrzowicach podróżnych, ok. 2 mln (41 proc.) stanowiły osoby podróżujące czarterami. Po dziesięciu miesiącach 2021 r., gdy w ruchu ogółem obsłużono ok. 2 mln pasażerów, udział czarterów wyniósł 60 proc. (ok. 1,2 mln podróżnych).

Lotnisko Katowice należy do największych portów regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln pasażerów. Prognoza na 2020 rok zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ostatecznie, ze względu na pandemię koronawirusa, w minionym roku obsłużono 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach cargo.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl