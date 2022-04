"Zajrzyj w Łódzkie" - Łódzka Kolej Aglomeracyjna zachęca do odkrywania atrakcji regionu

Łódzka Kolej Aglomeracyjna zainauguruje w niedzielę kolejną edycję akcji "Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA", której celem jest zachęcenie do zwiedzania regionu i wspierania lokalnej turystyki. Będzie można skorzystać z wielu atrakcji i zniżek m.in. w Rogowie, Tumie, Drzewicy, czy Skierniewicach.

"Majówka to najlepszy moment na rozpoczęcie sezonu turystycznego. Łódzka Kolej Aglomeracyjna wraz z partnerami z województwa łódzkiego przygotowała specjalne oferty, z których będzie można korzystać aż do końca października" - poinformowała rzeczniczka regionalnego przewoźnika kolejowego Joanna Osińska.

Dodała, że ideą akcji "Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA" jest zachęcenie pasażerów do podróży po regionie, a także promocja atrakcji turystycznych woj. łódzkiego. "Do większości atrakcji turystycznych w regionie, dojazd ŁKA zajmuje maksymalnie godzinę" - zaznaczyła.

W tym sezonie ze specjalnych ofert będą mogli skorzystać turyści, którzy chcą poznać uroki Drzewicy, Rogowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Tumu koło Łęczycy oraz Skierniewic. W każdych z tych miejsc podróżujący ŁKA mogą skorzystać z różnego rodzaju udogodnień i zniżek.

"Efektem współpracy ŁKA z samorządem Tomaszowa Mazowieckiego jest bezpłatna komunikacja miejska po mieście dla podróżnych posiadających ważny danego dnia bilet jednorazowy na przejazd pociągiem ŁKA w relacji do Tomaszowa Mazowieckiego. Dodatkowo, nasi pasażerowie mogą skorzystać ze zniżek do 30 proc. na zakup biletów wstępu do Skansenu Rzeki Pilicy, Grot Nagórzyckich i Areny Lodowej" - wyjaśniła Osińska.

Dzięki bezpłatnemu przewozowi rowerów w pociągach ŁKA dobrym sposobem zwiedzenia tej części województwa łódzkiego mogą być wycieczki jednośladem. Tomaszów Mazowiecki i okolice obfitują bowiem w bogatą sieć tras rowerowych. Korzystając z nich można dotrzeć m.in. do Spały, Inowłodza, czy nad Zalew Sulejowski.

Z kolei wszyscy, którzy chcą zwiedzić skierniewicką Parowozownię podczas dni otwartych zaplanowanych w tym sezonie na 7 i 14 maja, 4 czerwca, 2 lipca, 6 sierpnia, 3, 10 i 11 września oraz 1 października, będą mogli bezpłatnie wrócić do domu pociągiem ŁKA.

Promocyjną cenę biletu kolejowego przygotowano również dla miłośników Rogowskiej Kolei Wąskotorowej.

"W niedziele - od 24 kwietnia do 2 października - oraz dodatkowo 2 i 3 maja, 16,17,18 czerwca i 15 sierpnia warto zaplanować nostalgiczną przejażdżkę zabytkowym taborem na ośmiokilometrowym odcinku między Rogowem a Jeżowem. Najszybciej, najwygodniej i najtaniej można dojechać do Rogowa łódzką koleją - pociąg ŁKA Sprinter pokonuje trasę z Łodzi Fabrycznej w niespełna 30 minut" - zachęcała rzeczniczka przewoźnika.

W Rogowie można również pospacerować po Arboretum, do którego bilet wstępu pasażerowie ŁKA mogą zakupić ze zniżką.

Na rabaty mogą liczyć turyści planujący weekendowe wyjazdy do Drzewicy - w Ośrodku Sportu i Rekreacji z biletem ŁKA można taniej wypożyczyć sprzęt turystyczny, m.in. kajaki i rowery wodne, a także skorzystać z oferty Regionalnego Centrum Kultury.

W tym sezonie do listy atrakcji turystycznych dostępnych ze zniżką w ramach akcji "Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA" dołączyły skansen "Łęczycka Zagroda Chłopska" w Kwiatkówku oraz otwarte w ubiegłym tygodniu średniowieczne grodzisko w Tumie pod Łęczycą.

Tańsze o 10 proc. bilety czekają również na miłośników wodnych atrakcji oferowanych przez Aquapark Fala w Łodzi. Aby otrzymać zniżkę, należy w kasie okazać ważny danego dnia bilet ŁKA.

Przewoźnik zachęca także do dalszych podróży i skorzystania z szybkiego weekendowego połączenia na trasie Łódź Fabryczna - Warszawa i Łódź - Poznań. Pasażerowie mogą bezpłatnie kontynuować podróż komunikacją miejską w stolicy, Poznaniu oraz Łodzi.

