Zakaz lotów na krótkich trasach w Polsce nie przejdzie. Kolej jest na to za słaba

Francja wprowadza zakaz lotów krótkodystansowych - tam, gdzie kolej i tak dominuje. Przez media przetacza się dyskusja, w której powtarza się pytanie, czy taki zakaz może wprowadzić też Bruksela we wszyskich krajach unijnych. Jak jest naprawdę?

W Polsce przepisami o zakazie krótkodystansowego latania skasować można by 4 połączenia.

Rząd, abstrahując od jego podejścia do kwestii klimatycznych, nie zdecyduje się jednak na taki ruch, głównie z powodu złego skomunikowania kolejowego z Lotniskiem Chopina w Warszawie.

Inaczej sytuacja będzie się przedstawiać, jeśli dojdzie do uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego z jego szprychami kolejowymi.

Zakaz krótkich lotów krajowych we Francji w przypadku alternatywnego transportu kolejowego wszedł w życie 23 maja. Przepisy te wpływają na likwidację m.in. połączenia z lotniska Paryż-Orly do Nantes, Bordeaux i Lyonu. Dalej będzie można jednak kupić bilety do tych miejscowości z lotniska Paryż-Roissy-Charles de Gaulle.

- Moim obowiązkiem jako ministra transportu jest właśnie usprawnienie połączeń kolejowych, aby reguła 2 godz. 30 minut prowadziła do zamknięcia połączeń lotniczych na tych trasach - podkreślił minister ds. transportu Francji Clement Beaune. Chodzi o kasowanie lotów na tych trasach, które pociągiem można pokonać w 2,5 godziny lub szybciej.

Lista zakazanych krótkich lotów krajowych ma być weryfikowana dwa razy w roku, by sprawdzić, jak poprawiła się oferta kolejowa. Nowe przepisy będą obowiązywały na razie przez trzy lata.

"Niekorzystne z punktu widzenia pasażera". Ręczne sterowanie uwolnionym niedawno rynkiem lotniczym

- Jest to przykład ideologizacji, która wkracza w sferę rynku. Formalny zakaz lotów krajowych, nawet przy zachowaniu alternatywy w postaci szybkiej kolei, to nie jest sfera, która powinna być w tak drastyczny sposób regulowana - alarmuje Jerzy Polaczek, członek sejmowej komisji infrastruktury. - Jest to próba wykreowania kolejnych pomysłów, które ograniczyć mają emisyjność transportu lotniczego. Uważam, że z punktu widzenia pasażera jest to decyzja wyjątkowo niekorzystna. Jest to antyteza wolnego rynku - mówi były minister transportu.

Jednak Dominik Sipiński, analityk CH Aviation, tonuje te nastroje. Trzy zakazane przez francuski rząd połączenia lotnicze to trasy, z których już nikt nie korzysta. Wygrała z nimi szybka kolej.

- Dla zwolenników zostawienia rynku lotniczego jako mało regulowanego w kwestiach środowiskowych jest to regulacja niezadowalająca, bo technicznie pozostały otwarte furtki, by ten zakaz poszerzać. Dla zwolenników wprowadzania bardziej odpowiedzialnej polityki środowiskowej w lotnictwie ten zakaz też niczego nie rozwiązuje. Te przepisy są wręcz komicznie nieefektywne - są tak napisane, by nie naruszać niczyich interesów - wyjaśnia Sipiński.

Francja uwolniła swój rynek połączeń lotniczych w 2009 roku. Do tamtej pory jedynymi przewoźnikami, którzy mogli wykonywać operacje, byli przewoźnicy francuscy. Głównie latał więc Air France. Opłaty za połączenia były zatem bardzo drogie. Szybkie pociągi TGV, które też nie należą do tanich środków transportu, z czasem stały się bardziej konkurencyjne.

- Wszystko zmieniło się, gdy na wewnętrzny rynek we Francji weszły low-costy z Ryanairem i Easy Jetem na czele. Nagle podróże mocno tam potaniały. Prawdą jest, że koleje odrobiły zadanie domowe - potaniały, odzyskując w ten sposób znaczną część ruchu. To nie oznacza jednak, że wyeliminowanie połączeń lotniczych nie poprawia sytuacji rynkowej TGV - dodaje Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych w czarterowych liniach Enter Air.

Mit: Bruksela skasuje wewnątrzkrajowe połączenia lotnicze

W wielu mediach i kręgach politycznych, w tym polskich, zdążyła się już rozpętać histeria: "Bruksela chce ogólnoeuropejskiego zakazu dla lotów wewnątrzkrajowych".

- Z tymi przepisami Bruksela nie ma nic wspólnego. Są to przepisy ściśle krajowe niebędące realizacją prawa unijnego. To jest po prostu francuski pomysł realizowany w obrębie tego kraju. Pokazuje to też jednak jego nieskuteczność, bo nie dotyczy choćby lotów ze Strasburga do Amsterdamu, który jest dobrze skomunikowany koleją, ale jest to już połączenie międzynarodowe - wyjaśnia Sipiński.

Połączenia lotnicze na trasach krajowych w Europie funkcjonują od dawna i jeszcze długo będą bardzo popularne.

- Najlepszym tego przykładem są kraje skandynawskie. Tam ogromne odległości drogą lądową można szybko pokonać samolotami. Alternatywą są wielogodzinne połączenia samochodowe lub jeszcze dłuższe koleją. Przy wprowadzeniu ogólnounijnego dekretu Skandynawowie straciliby po prostu zdolność przemieszczania się - przekonuje Kobielski.

Niewątpliwie w Unii Europejskiej jest obecnie bardzo mocna presja na to, żeby urealnić koszty środowiskowe lotnictwa, które - w porównaniu z innymi sektorami branży logistycznej - są znikome.

- Lotnictwo nie płaci podatku za paliwo. Ma wciąż względnie duży dostęp do darmowych uprawnień do emisji CO2. Samo urealnienie tych kwestii środowiskowych spowoduje, że takie loty krajowe będą coraz mniej opłacalne - tłumaczy Sipiński.

Polskie połączenia kolejowe przegrywają z ofertą LOT-u. Klimat nie ma tu nic do rzeczy

Przypomnijmy - francuski rząd przyjął regułę - kasuje loty na tych trasach, które pociągiem można pokonać w 2,5 godziny lub krótszym.

W polskich warunkach mamy kilka takich połączeń. To m.in. trasy z Katowic i Krakowa do Warszawy. Na obydwu trasach latają Polskie Linie Lotnicze LOT (odpowiednio to 50 i 55 min lotu). Jeździ też PKP Intercity szybkim Pendolino (podróż trwa 2 godz. i 34 min z Katowic oraz 2 godz. i 29 min z Krakowa).

Podobnie, choć niewiele dłużej, jest na trasach z Gdańska i Poznania.

- W polskim kontekście byłoby to absurdalne (wprowadzenie takiego zakazu jak we Francji - przyp. red.). Przy docelowym, nowym układzie komunikacyjnym - którego sercem będzie w przyszłości Centralny Port Komunikacyjny (CPK) - taką dyskusję możemy odbyć dopiero za 7-8 lat. Wtedy można się zastanowić, jaki wpływ na połączenia wewnątrzkrajowe będzie miała kolej. To i tak będzie rynkowa decyzja linii lotniczych bez administracyjnych prób narzucenia tego typu regulacji - argumentuje Polaczek.

Rezygnacja - w tej chwili - z połączeń między lotniskami regionalnymi a Warszawą zdemolowałoby koncepcję hubu PLL LOT. I to bez różnicy, czy mowa jest o obecnym - w Chopin Airport - czy w przyszłości o CPK.

- W Polsce nadal mamy słabą ofertę na kolei - PKP jeździ za rzadko, nawet na dobrych trasach między największymi miastami. Po drugie jest problem z jakością infrastruktury dojazdowej na lotnisko Chopina. Nie ma tam blisko stacji, która byłaby elementem trasy przelotowej. Wszystko to wpływa na brak możliwości stworzenia sensownej oferty dla pasażerów, którzy przylatują np. z Chicago do Warszawy i chcą sprawnie dojechać szybkim pociągiem do Krakowa - podsumowuje Sipiński.

I chociażby dlatego na zakaz krótkich lotów wewnątrz kraju w Polsce zgody długo jeszcze nie będzie.

