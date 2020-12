Zakaz przylotów z Wielkiej Brytanii to słuszna decyzja

Wprowadzenie zakazu przylotów z Wielkiej Brytanii to słuszna decyzja - ocenił w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Jego zdaniem z powodu pojawienia się w Wielkiej Brytanii nowej odmiany koronawirusa, należało przeciąć kanały komunikacyjne i wprowadzić zakaz przylotów z Wysp.

"W związku z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa przeloty, kanały komunikacyjne, z Wielką Brytanią muszą być przecięte. Co do szczegółów, to odpowiadają za to fachowcy. Te decyzje (w związku z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa - red.) są chyba dla nas wszystkich bezsprzecznie słuszne" - powiedział Gowin.

Rzecznik rządu Piotr Müller w nocy z niedzieli na poniedziałek poinformował, że "ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek". Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa" - wskazał.

W niedzielę późnym wieczorem minister zdrowia Adam Niedzielski wydał dyspozycję Sanepidowi, aby osoby, które w ostatnich dniach przyjechały z Wielkiej Brytanii mogły w każdej powiatowej inspekcji sanitarnej wykonać test antygenowy na koronawirusa, co zdaniem rzecznika rządu, ma pomóc wyłowić osoby, które wróciły z Wielkiej Brytanii i mogą być zakażone.