Zakończono rozbudowę infrastruktury kolejowej do zachodniej części Portu Gdynia

Zakończono rozbudowę dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia. Koszt inwestycji wyniósł ponad 70,6 mln zł, z czego niespełna 19 mln zł pochodziło z budżetu Unii Europejskiej.

"Ta inwestycja jest o tyle ważna, że dzisiaj obserwujemy ścieżkę wzrostową, jeżeli chodzi o ilość ładunków w gdyńskim porcie. W przypadku terminali kontenerowych to po trzecim kwartale osiągnęliśmy wzrost powyżej 12 procent" - powiedział w piątek podczas uroczystości zakończenia inwestycji prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) Jacek Sadaj.

Wskazał, że w ubiegłym roku do Portu Gdynia przyjechało ok. 101 tys. wagonów kolejowych, które przewiozły ok. 5,5 mln ton ładunków. "Chcemy zwiększać tę ilość ładunków. Do roku 2027 planujemy zwiększyć ilość ładunków transportowanych drogą kolejową do ok. 10 mln ton" - objaśnił.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała podkreślił ta inwestycja to kolejny "klocek w tej układance systemu komunikacyjnego i transportowego", gdzie wszystko powinno do siebie pasować. "Jestem przekonany, że te wspomniane 12 procent wzrostu przeładunków to jest dopiero początek i czekają nas w przyszłości w gdyńskim porcie jeszcze większe wzrosty przeładunków" - dodał Horała.

Projekt pn. "Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - przebudowa i elektryfikacja" polegał na rozbudowie i modernizacji torów kolejowych prowadzących do intermodalnego terminalu kolejowego.

Do głównych zadań w ramach inwestycji należała budowa nowych torów grupy rozrządowo-odstawczej oraz zmodernizowanie istniejących układów torowych - w tym wyposażenie ich w nowoczesne systemy kierowania ruchem (SRK) i elektryfikację. Przebudowano i zelektryfikowano układ kolejowy na długości ok. 2,59 km, co pozwoli na ograniczenie wykorzystania lokomotyw spalinowych, a tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Umowę na roboty budowlane ZMPG podpisał w kwietniu 2019 r. z konsorcjum firm Colas Rail Polska sp. z o.o. i Colas Rail S.A.S. (Francja).

