Zakręty, zaniedbania i zapory. Ponad sto lat polskiej kolei

Odradzające się sto lat temu państwo polskie odziedziczyło fragmenty sieci kolejowych trzech zaborców. Jej integracja to wciąż niedokończone zadanie. Po chudych dekadach kolej odbudowuje swój potencjał korzystając z niezłej koniunktury.

Wielkość sieci kolejowej w granicach Polski

Tory z odzysku

Prezentacja najszybszego parowozu produkcji polskiej - Pm36-1 na wystawie w Paryżu w 1937 roku. Lokomotywa rozwijała prędkość 140 km/h

Strategia kontra rynek

Interesy na wschodzie

Kronika filmowa z 1972 roku (6/72) poświęcona inwestycjom na PKP

Zwijanie sieci

Integracja wciąż przed nami

Prostsze w przebiegu wydaje się być połączenie przez Łódź i Ostrów Wielkopolski, jednak w wielu miejscach stan szlaku nie pozwala tam na rozwijanie wysokich prędkości.- To jeden z przykładów, że pełna integracja sieci kolejowej się nie powiodła. Lepsze połączenie stolicy Dolnego Śląska z Warszawą jest konieczne, bo to jest bardzo silny region i gospodarczo i pod względem liczby mieszkańców - podkreśla ekspert ds. transportu Michał Beim.Niedostateczna integrację widać jednak również w innych miejscach. Przykładowo Kraków nie ma dobrego skomunikowania kolejowego ze sporymi połaciami Polski Wschodniej. Bywa nawet i tak, że dobrego połączenia kolejowego brakuje nawet między najważniejszymi miastami jednego województwa.- Przykładem jest połączenie między Warszawą a Płockiem, gdzie do dziś nie doczekaliśmy się sensownie poprowadzonej linii kolejowej - dopowiada Jakub Majewski. Pociągi między obecną a byłą stolicą Mazowsza muszą jeździć okrężną drogą przez Kutno.Jednym z głównych wyzwań dla odradzającej się przed stu laty polskiej państwowości była daleko posunięta integracja terytorialna. Na nowe państwo złożyły się, jak wiadomo, ziemie należące wcześniej do trzech różnych. Od szybkiej unifikacji terytorium państwa zależała sprawność jego działania.Kolej miała wówczas kapitalne znaczenie jako najważniejszy środek transportu – sektor przewozów samochodowych dopiero powstawał.W listopadzie 1918 roku sieć kolejowa odradzającego się państwa była bardzo zróżnicowana i w wielu miejscach w bardzo złym stanie. Słaby stan szlaków dotyczył zwłaszcza byłych terenów Rosji, gdzie przez całą wojnę toczyły się intensywne walki a rozstaw torów był wielokrotnie przekuwany, a to na 1435 mm (obowiązujący w Niemczech i Austrii), a to na 1524 mm (obowiązujący w Rosji).II Rzeczpospolita odziedziczyła schemat szlaków kolejowych dopasowany do warunków geograficznych oraz interesów państw zaborczych, niekoniecznie przystający do potrzeb nowo budowanego państwa.Najgęstsza sieć kolejowa znajdowała się na terenach poniemieckich, czyli w Wielkopolsce, na Pomorzu oraz na Górnym Śląsku. O wiele słabiej rozwinięta była w dawnej Galicji i na ziemiach należących wcześniej do Rosji.II RP rozpoczęła scalanie sieci kolejowej dość energicznie. Już w 1919 roku zaczęto budować linię kolejową, która w linii prostej łączyłaby Warszawę z Poznaniem. Do tego czasu pociągi między tymi miastami musiały jeździć przez położony znacznie bardziej na północ Toruń, co utrudniało także komunikację polskiej stolicy choćby z Berlinem czy Paryżem.Mimo toczącej się równolegle wojny polsko-bolszewickiej do 1921 roku wybudowano tory między Kutnem a Strzałkowem, co w połączeniu z istniejącymi już odcinkami Warszawa - Łowicz - Kutno oraz Strzałkowo - Poznań dało nową magistralę kolejową.Wymowny jest jednak fakt, że z braku środków i materiałów budowlanych do budowy nowego szlaku wykorzystano budulec z rozebranego drugiego toru magistrali petersbursko-warszawskiej między Nową Wilejką a Turmontem na dzisiejszej Litwie."Brak środków" - to hasło miało później już stale towarzyszyć zarządzającym siecią kolejową w Polsce. Zbyt szczupły budżet młodego państwa nie ułatwiał bowiem dalszego scalania ziem Polski za pomocą żelaznych szlaków.Kraków na analogiczne wyprostowanie trasy kolejowej do stolicy czekał aż do 1934 roku, kiedy to po budowie nowych odcinków uruchomiono pociągi jadące przez Kielce i Radom (wcześniej trzeba było jeździć przez Zagłębie Dąbrowskie).Przez osiem lat ciągnęła się najsłynniejsza inwestycja kolejowa Polski międzywojennej - budowa Magistrali Węglowej Śląsk - Porty. Rozpoczęta w 1925 roku ukończona została w 1933 roku.- Magistrala Węglowa była niezbędna dla rozwoju portu w Gdyni. Bez niej ten port na dobrą sprawę by nie zafunkcjonował - ocenia Jakub Majewski."Węglówka" do dziś służy przede wszystkim transportowi towarowemu. Przewozy pasażerskie odgrywały na niej zawsze drugorzędną rolę, co do dziś się nie zmieniło. Bo też im więcej lat mijało od odzyskania niepodległości, tym mniejszą wagę przykładano do rozwoju połączeń pasażerskich.- Wynikało to w dużej mierze z centralizacji, jaką dokonano w 1926 roku tworząc państwowe przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe. Wtedy właśnie konkurencję na kolei zastąpiło centralne planowanie. Od tego czasu bardziej zwracano uwagę na cele strategiczne, obronne, niż na zwykłe interesy ekonomiczne - tłumaczy Michał Beim.Takie podejście było jeszcze mocniejsze w czasach PRL, z tym że od interesu strategicznego państwa polskiego ważniejszy okazywał się nieraz interes ZSRR. Przykładem jest Linia Hutniczo-Siarkowa, która szerokim torem połączyła Hutę Katowice z siecią kolejową Kraju Rad.LHS została wybudowana w latach 70. kosztem kontynuacji innej dużej inwestycji kolejowej czasów gierkowskich - przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej. W latach 1971-1977 zbudowano odcinek między Zawierciem a Grodziskiem Mazowieckim, a w planach było doprowadzenie magistrali aż do Gdańska.Szlak, który według oficjalnych założeń budowano dla pociągów towarowych, zaprojektowano w taki sposób, że jego podstawowe parametry odpowiadają liniom kolei dużych prędkości. W związku z tym już w latach 80. pojawiły się na CMK pociągi ekspresowe, zapewniając znaczne skrócenie czasu jazdy między Warszawą a Katowicami oraz Krakowem. Dziś mamy tu namiastkę polskiej kolei dużych prędkości ponieważ na około 1/3 jej długości CMK pociągi Pendolino rozwijają prędkość 200 km/h.Gdyby nie budowa LHS, być może namiastkę KDP mielibyśmy dziś także na północ od Warszawy.Czasy Gierka były zresztą ostatnim momentem, w którym budowano dłuższe odcinki nowych linii kolejowych. Wraz zapaścią gospodarczą PRL w latach 80. ograniczono te inwestycje. Kontynuowano co prawda jeszcze intensywną elektryfikację szlaków kolejowych jednak i ten proces ustał niedługo po 1989 roku.- Kolej zaczęła się wtedy zwijać, na wielu liniach likwidowano najpierw ruch pasażerski, potem towarowy, a następnie puste tory rozbierano - opowiada Jakub Majewski.Na przełomie XX i XXI wieku szczególnie mocno odchudzono sieć kolejową na poniemieckich terenach. Wymowny jest tu przykład Karpacza, czołowej miejscowości turystycznej Karkonoszy i w ogóle polskich Sudetów, do której pociągi nie dojeżdżają od 2000 roku. Od kolejowych połączeń zostały też odcięte sudeckie uzdrowiska w Świeradowie-Zdroju i Lądku-Zdroju. Stało się tak, choć do tych miejscowości stale przyjeżdżają liczni turyści i kuracjusze, tyle że teraz już tylko autobusami i samochodami.- Ostatnie sto lat polskiej kolei możemy podzielić na trzy zasadnicze okresy. W okresie międzywojenny prowadzono duże inwestycje, mające na celu scalenie ziem polskich. Za czasów PRL starano się podnosić możliwości przewozu towarów nie zwracając za bardzo uwagi na rozwój sieci pod kątem połączeń pasażerskich. W końcu po transformacji 1989 roku mieliśmy do czynienia ze zwijaniem kolei, zamiast inwestycji była likwidacja - podsumowuje Majewski.Dużo zmieniło się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Co prawda nie zaczęto od razu budować brakujących odcinków szlaków, ale fundusze europejskie pozwoliły na gruntowne remonty i modernizacje istniejących linii.- Gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, to kolej nadal byłaby zwijana - ocenia Jakub Majewski. Jego zdaniem duża presja na budowę nowych dróg nie pozwoliłaby na wyasygnowanie wystarczających środków na choćby utrzymanie status quo na kolei.- Kolej przez lata była na marginesie dyskusji publicznej. Uważano, że jest trwale nierentowna i stanowi obciążenie historyczne podobne do górnictwa. Zamiast inwestować myślano, jak ją zlikwidować unikając przy tym niepokojów społecznych - dodaje prezes fundacji Pro Kolej.Drugim czynnikiem poprawiającym klimat wokół kolei było zwiększenie roli samorządów w polityce transportowej.- Samorządy z początku nie paliły się do przejmowania odpowiedzialności związanej z koleją regionalną. Z czasem przekonały się jednak, że dzięki temu mają w rękach ważny instrument do kreowania polityki transportowej - przypomina były prezes Kolei Mazowieckich.Dzięki temu nastąpił odwrót od centralistycznego planowania inwestycji na kolei.- Rola samorządów w transporcie kolejowym powinna być jeszcze większa. Należy w większym stopniu dopuścić je do funduszy, które są przeznaczane na kolej - uważa Michał Beim.Jego zdaniem większe przesunięcie finansowania kolei z poziomu centralnego na poziom lokalny zaowocowałoby zwiększeniem gęstości sieci kolejowej i wzrostem liczby połączeń i pasażerów.- Dobrym przykładem jest samorząd województwa dolnośląskiego, który przejął, wyremontował i ponownie uruchomił przewozy na liniach Wrocław - Trzebnica czy Szklarska Poręba - granica państwa. Istnieją tam plany przejmowania kolejnych szlaków i to zjawisko może w przyszłości dotyczyć także innych regionów Polski - dodaje.Istotny impuls do gruntownej modernizacji sieci kolejowej może wyjść także od władz centralnych. W planach związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego dużo miejsca poświęcono dobremu kolejowemu skomunikowaniu nowego lotniska ze wszystkimi regionami Polski.Rząd zakłada, że dla obsługi CPK zostanie zbudowanych 1300 kilometrów linii kolejowych. Z oficjalnych informacji wynika, że nowy szlak może połączyć m.in. Wrocław z Warszawą.Niewykluczone, że budowa CPK doprowadzi do odkurzenia projektu linii Y, dla której od 2013 roku istnieje już studium wykonalności. Jej nazwa wzięła się od kształtu linii, która miałaby się rozgałęziać między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim tworząc formę zbliżoną do położonej na lewym boku litery "Y". Dzięki prędkościom maksymalnym przekraczającym 300 km/h czas przejazdu między Warszawą a Wrocławiem miałby się skrócić do 1 godziny 40 minut.- Coraz częściej pojawia się temat budowy nowych linii. To napawa optymizmem. Być może uda się dokończyć to, co powinno być zrobione zaraz po odzyskaniu niepodległości, a następnie po II wojnie światowej. Polska sieć kolejowa ciągle czeka na uzupełnienie historycznych braków i zszycie w jeden spójny system - podsumowuje Jakub Majewski.