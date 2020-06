Załamanie na rynku przewozów kolejowych. PKP Cargo cierpi

Przewozy towarowe na polskiej kolei maleją nieprzerwanie od grudnia 2018 r., ale za sprawą Covid-19 rynek zanurkował. W kwietniu 2020 roku praca przewozowa obniżyła się o 22,3 proc. w stosunku do kwietnia roku ubiegłego, spadając do najniższego miesięcznego poziomu od grudnia 2016 roku. W PKP Cargo spadek ten wyniósł 27 proc.

Bez dywidendy?

- Te wyniki nie są dla nas zaskoczeniem, bo wszyscy widzimy, co się wokół nas dzieje w związku z epidemią koronawirusa. Zerwanie łańcuchów dostaw oraz kryzys dotknął całą gospodarkę polską, ale również europejską i światową. My również odczuwamy negatywne skutki tej sytuacji - mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.Grupa PKP cargo odnotowała jednak w kwietniu br. zwiększone miesiąc do miesiąca przewozy intermodalne (+5,9 proc.).- To jest kolejny dowód na słuszność naszej strategii, aby przekształcać firmę z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w europejskiego operatora logistycznego, czego ważnym składnikiem jest wzrost przewozów intermodalnych. Stanowią one już ponad 15 proc. naszej pracy przewozowej, a jeszcze kilka lat temu ten wskaźnik wynosił nieco ponad 6 proc. - podkreśla Czesław Warsewicz.Tymczasem na 29 czerwca zapowiedziano Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, które zajmie się m.in. dywidendą za rok 2019. Zarząd spółki zarekomendował jej niewypłacanie, biorąc pod uwagę stratę (w ujęciu jednostkowym) za ub. rok w kwocie 8,34 mln zł, wyniki działalności spółki oraz potrzeby w zakresie nakładów inwestycyjnych.Czytaj także: PKP Cargo opublikowały wyniki. "2019 rok był trudny dla grupy" W styczniu akcje PKP Cargo kosztowały około 20 zł za sztukę. W połowie marca, gdy pandemia obejmowała Polskę, kurs plasował się w okolicach 9 zł. Teraz zbliża się do 15 zł.29 maja Santander Biuro Maklerskie obniżyło rekomendację dla spółki- Obniżamy rekomendację dla PKP Cargo do Sprzedaj i redukujemy 12-miesięczną cenę docelową do 12,0 zł z 14,2 zł poprzednio - napisano w komunikacie. - PKP Cargo mierzy się z załamaniem popytu na kolejowe masowe przewozy towarowe. W samym kwietniu spodziewamy się, że PKP Cargo odnotuje spadek pracy przewozowej w przedziale 25-30 proc. r/r (okazało się, że było to 27 proc. r/r - red.). Niekorzystne tendencje mogą się utrzymywać również w kolejnych miesiącach m.in. z uwagi na niższe zużycie energii elektrycznej w Polsce (-8,4 proc. r/r) w II kw. 2020r., przekładające się negatywnie na wolumen transport uwęgla energetycznego. Zasadniczo nie ma zwiastunów rychłego odwrócenia negatywnych tendencji rynkowych. Dodatkowo istnieje istotne ryzyko spadku przychodów jednostkowych r/r w latach 2020-21.Zdaniem analityków wsparcie rządowe w wysokości 105 mln zł w ramach pakietu antykryzysowego może dać PKP Cargo chwilę wytchnienia jedynie w krótkim terminie. W takim otoczeniu "napięty" bilans powinien skutkować koniecznością ograniczenia nakładów inwestycyjnych (osłabiając potencjał operacyjny firmy w dłuższym horyzoncie).- Podsumowując, nadal uważamy, że baza aktywów spółki ma swoją zauważalną wartość godziwą, ale niestety może ona zostać zdewaluowana przez przedłużające się nadmierne obciążenie jej kosztami stałymi. W efekcie postrzegamy profil ryzyko/nagrody dla PKP Cargo jako niekorzystny - napisano w komunikacie Santander DM.